Potężna podwyżka subskrypcji Xbox. Lament graczy poniósł się w sieci

Microsoft podwyższa cenę swojego abonamentu z grami Xbox Game Pass. Różnica w cenie wynosi ponad 50 proc. Jest niezwykle drogo i to wygląda jak jakieś nieporozumienie. Taniej będzie kupić PlayStation.

Albert Żurek
Xbox Game Pass wyższa cena
Game Pass doczekał się małej rewolucji - oferta została zmieniona, choć wciąż obejmuje plany stworzone na obie platformy: komputer osobisty oraz konsolę. Niestety, ale to koniec dobrych wiadomości.

Xbox Game Pass jest teraz tak drogi, że nie wiem kto go kupi

Nowa oferta Xbox Game Pass składa się z trzech planów, z których można korzystać na konsoli i komputerze osobistym. Oferta wygląda następująco:

  • Essential - 36,99 zł/mies. -  ponad 50 gier, streamowania wybranych gier, w tym tych posiadanych, sieciowa rozgrywka na konsolach i korzyści w LoL oraz CoD: Warzone;
  • Premium - 54,99 zł/mies. - ponad 200 gier, nowe trafiają do biblioteki w ciągu roku od premiery i streamowanie gier z krótszym czasem oczekiwania oraz korzyści niższego planu;
  • Ultimate - 114,99 zł/mies. - ponad 400 gier w tym te w dniu premiery, dostęp do EA Play oraz Ubisoft+ Classics, stremowanie w najwyższej jakości i korzyści niższych planów.

Zdecydowanie największa różnica w cenie jest zauważalna w przypadku planu Ultimate. Ten wcześniej kosztował 73,99 zł (a przed podwyżkami 62,99 zł) - mówimy zatem o ponad 55-procentowej podwyżce ceny! Nie wiem, kto pomyślał, że podwyżka o ponad 40 zł/mies. będzie dobrym pomysłem, ale to nie tak, że subskrypcja pozostaje taka sama.

Abonament ma zapewniać dostęp do jeszcze bogatszej biblioteki gier, których wcześniej tam nie było - Microsoft wraz z podwyżką dodał aż 45 tytułów w tym Hogwarts Legacy oraz różne tytuły Assassin’s Creed i nie tylko. Poza tym pakiet Ultimate ma zapewniać dostęp do Ekipy Fortnite (od 18 listopada 2025 r.) - subskrypcji kosztującej ponad 40 zł/mies. dającej dostęp do wirtualnych V-Dolców oraz ma umożliwiać streamowanie gier w wyższej rozdzielczości 1440p z wyższą płynnością. 

Czy aby na pewno ulepszenia są warte swojej ceny? Uważam, że nie. Fajnie, że gier będzie więcej, ale nie jestem pewny, czy tytuły Ubisoftu czy Hogwarts Legacy dostępne w promocjach za 50 zł przekonają kogokolwiek do pozostania przy subskrypcji kosztującej 115 zł/mies. Niby mamy jeszcze pakiet z Fortnite, ale podejrzewam, że dla większości osób to będzie też zupełnie bezużyteczny bajer. Nie wiem, co Microsoft musiałby dodać do swojego najlepszego Game Passa, aby uzasadnić cenę na poziomie 115 zł.

Kupujcie póki można taniej
Media Expert
Kod Game Pass na 3 miesiące za 200 zł
Media Expert

W takim przypadku to ja już wolę kupować gry, niż opłacać dostęp do tak drogiego abonamentu. Zdaje sobie sprawę z faktu, że dzisiejsze tytuły są zaporowo drogie i nierzadko przekraczają cenę 300 zł. Po trzech miesiącach opłacania Game Passa mógłbym nabyć produkcję na własność - na zawsze. Gdybym nie był niedzielnym graczem PC, zdecydowałbym się na PlayStation 5. Wam też to radzę, jeśli korzystacie z Xboxa.

Nie wszystkie plany jednak podrożały - pakiet Premium zastępujący Xboxa Standard wciąż kosztuje 54,99 zł/mies., ale wreszcie po raz pierwszy daje dostęp do strumieniowania gier w chmurze. Pakiet Essential zastępuje Game Passa Core, który kosztował 29 zł/mies. - tutaj mamy podwyżkę ceny, ale też go trochę ulepszono.

Istnieje również plan tylko dla graczy PC, który kosztuje 62,99 zł/mies., który także podrożał - wcześniej korzystał 54,99 zł/mies.

Więcej o grach przeczytasz na Spider's Web:

01.10.2025 18:09
Tagi: Microsoft
