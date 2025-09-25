#B69AFF
Forza Horizon 6 zapowiedziana. Tym razem przeniesiemy się do Japonii

Zapowiedziano nową odsłonę serii Forza Horizon. W 2026 r. gracze przemierzą malownicze krajobrazy Japonii. To oczekiwana przez lata zmiana scenerii.

Marcin Kusz
Nowa Forza to wycieczka po Tokio i Alpach
Podczas transmisji z Tokyo Game Show 2025 ogłoszono, że Forza Horizon 6 przeniesie graczy do Japonii. To lokalizacja, o którą fani prosili niemal od początku istnienia serii. Twórcy wreszcie spełniają te oczekiwania, a w teaserze ukazano fragmenty znanych z poprzednich odsłon lokacji, po czym nastąpiło spektakularne ujawnienie japońskich krajobrazów.

Zwiastun sugeruje, że gracze trafią m.in. do nowoczesnych dzielnic Tokio, na nadmorskie serpentyny, wiejskie drogi i czy górskie przełęcze. Japonia, jako kraj kontrastów i niezwykle bogatej kultury, ma być nie tylko tłem, ale i aktywnym uczestnikiem wyścigowego spektaklu.

Premierowa strategia: Xbox, PC, a dopiero później PS5

Gra zadebiutuje w 2026 roku najpierw na konsolach Xbox Series X|S i komputerach PC. W chwili premiery będzie dostępna w ramach abonamentu Game Pass. Dopiero później trafi na PlayStation 5. Za produkcję odpowiada studio Playground Games, wspierane przez Turn 10 Studios. Twórcy zapowiadają, że wersja na PS5 będzie dopracowana i równie zaawansowana technologicznie, co edycje premierowe.

Nowa odsłona ma być nie tylko piękna, ale i autentyczna. W projektowaniu świata gry uczestniczyli kulturoznawcy i japońscy konsultanci, by zachować zgodność z lokalnym klimatem i unikać stereotypów. Gracze przemierzać będą zatłoczone uliczki, neonowe arterie metropolii, ale też zaciszne drogi wśród świątyń czy ośnieżonych wzgórz.

Dużą wagę przywiązano do zmiennych pór roku, które w Japonii mają ogromne znaczenie kulturowe. Wiosenne kwitnienie wiśni, jesienne kolory klonów, intensywne letnie opady czy zimowe zaspy wpłyną nie tylko na estetykę, ale i na warunki jazdy.

Kultura JDM i potencjał rozgrywki

Wybór Japonii pozwala twórcom rozwinąć skrzydła w temacie aut klasy JDM, czyli modeli przeznaczonych wyłącznie na rynek japoński. To okazja, by wprowadzić nowe klasy pojazdów, unikatowe modyfikacje i wyścigi inspirowane rzeczywistymi trasami z górskich przełęczy czy ulicznych torów driftingowych.

Horizon Festival ma zachować swój charakter imprezy motoryzacyjnej z domieszką kultury, muzyki i eksploracji. Twórcy podkreślają, że Japonia nie będzie tylko tapetą, lecz pełnoprawnym światem, który żyje w rytmie gracza i reaguje na jego obecność.

Przed nami wiele niewiadomych

Choć zapowiedź wzbudziła ogromne emocje, to na ten moment szczegółów rozgrywki brak. Nie znamy jeszcze systemu kariery, trybów multiplayer, systemu progresji ani rozwiązań ekonomicznych. Twórcy zapowiadają, że więcej informacji pojawi się na początku 2026 r.

Jednak już teraz wiadomo jedno, że Forza Horizon 6 postawi na jakość, realizm i kulturalną wrażliwość. To będzie nie tylko kolejna gra wyścigowa, ale podróż do kraju, który od dekad fascynuje fanów motoryzacji.

25.09.2025 16:49
