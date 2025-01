Ukochana seria Microsoftu oficjalnie na PS5. Znika powód, dla którego odpalam Xboksa

Oczywiście Forza Horizon 5 to nie pierwsza gra Xboksa, która trafia na PlayStation. Wcześniej było Sea of Thieves oraz Hi-Fi Rush. Nie były to jednak tożsamościowe filary Xboksa, jak wspomniane Halo. Teraz Microsoft udowadnia to, co między wierszami deklarował wcześniej Phil Spencer: nie ma żadnych świętości. Każda gra Xboksa może trafić na PlayStation. Master Chief drży ze strachu.