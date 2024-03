Microsoft trafia w dziesiątkę. Po tę 6-letnią grę ustawiają się na PlayStation wirtualne kolejki

Sea of Thieves stworzone przez podległe Microsoftowi studio Rare to aktualnie najchętniej zamawiana przedpremierowo gra w PS Store. Mówimy o sześcioletniej produkcji, która jest dostępna na konsolach Xbox oraz komputerach osobistych. Dla posiadaczy PS5 zdaje się nie mieć to znaczenia, bo Sea of Thieves znalazło się na szczycie rankingu preorderów.