Recenzja Pentiment dla Switcha - (nie)boski prezent Xboksa dla Nintendo

Do tego jak wygląda! Średniowieczne ryciny na ekranie OLED prezentują się niezwykle atrakcyjnie, wsparte naturalnymi czerniami. W trybie tabletu Pentiment wyświetla treści z największą możliwą natywną rozdzielczością 720p, przez co obraz jest klarowny i czytelny, wliczając w to chmurki dialogowe z nietypowymi czcionkami symbolizującymi odmienne stany - duchowny, chłopski, szlachecki. Co istotne, rozmiar oraz styl czcionek można zmieniać w opcjach.