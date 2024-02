„Zdrada” w armii Xboksa. Ich gra działa lepiej na PS5 niż na XSX

Microsoft podjął tę decyzję, by zracjonalizować wyniki finansowe gamingowego skrzydła. Branża gier, mimo dobrych wyników sprzedaży, jest w dołku spowodowanym rosnącymi kosztami produkcji oraz mniejszym zaangażowaniem użytkowników w porównaniu do pandemii COVID. Z kolei Xbox to najmniej popularna konsola na rynku, z najmniejszą bazą potencjalnych klientów. Microsoft ucieka więc do przodu.