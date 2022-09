Xbox Series X okiem pececiarza. Czy warto kupić tę konsolę w 2022 r.?

Xbox Series X trafił do mnie dzięki uprzejmości polskiego oddziału Microsoftu, bo potrzebowałem go do realizacji innego materiału, który opublikujemy niebawem. Przedłużałem jednak czas spędzany z konsolą jak tylko się dało, by odpowiedzieć na to jedno pytanie – czy warto kupić tę konsolę w 2022 r?