Recenzja Final Fantasy 7 Rebirth: PS5 ma killera, ta gra to przełom

To osobliwe doświadczenie odróżnia Final Fantasy 7 Rebirth od masy innych produkcji cRPG. Mamy do czynienia z tytułem nie tyle wykorzystującym moc PS5, co popychającym tę zamęczoną konsolę pod ścianę. Wentylatory wyją swój utwór operowy, a SSD żongluje danymi jak cyrkowiec. Uzyskany efekt powoduje szczery opad szczęki. Gra to wizualny cukierek.