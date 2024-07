Szykuj portfel. Xbox Game Pass idzie w górę. Tanie granie nie dla każdego i bez premier

Xbox Game Pass to usługa subskrypcji gier dostępna na konsolach Xbox One, Xbox Series X/S oraz komputerach z systemem Windows. Za miesięczną lub roczną opłatą abonenci zyskują nieograniczony dostęp do biblioteki gier, która obejmuje setki tytułów, w tym najnowsze hity, niezależne perełki i klasyczne gry.



Haczyk w tym, że jest to subskrypcja i nie ma jednego poziomu, więc twoja miesięczna opłata może wynieść od kilkunastu złotych do prawie 65 zł. Tylko to było wcześniej, teraz jest jeszcze drożej, wszak Microsoft ogłosił spore podwyżki cen.