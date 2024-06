Kroję ciało w Autopsy Simulator i czuję się naprawdę dziwnie

To bezkompromisowe podejście do ludzkiego ciała jako kawałka mięsa, krwi i kości kontrastuje z danymi, które trafiają na nasze biurko. Z policyjnych akt przeczytamy o przeszłości krojonych osób, okolicznościach odnalezienia zwłok i tak dalej. To już od gracza zależy, czy te informacje w jakikolwiek sposób wpłyną na jego pracę przy stole koronera. Na moją wpływało.