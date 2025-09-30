#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Już wiem, co chcę pod choinkę. Album PlayStation to spełnienie marzeń

Z okazji 30. urodzin PlayStation w Europie Sony otwiera sejf z historią PlayStation. "PlayStation: The First 30 Years" to 400 stron zdjęć, szkiców i modeli, które kolekcjonerzy będą traktować jak relikwię.

Malwina Kuśmierek
Jubileuszowy album PlayStation
REKLAMA

Dokładnie 30 lat temu, 29 września 1995 roku, Sony wprowadziło konsolę PlayStation 1 do europejskich sklepów. Z myślą o tych wszystkich, którzy czują nostalgię do konsoli, Sony celebruje 30 urodziny PlayStation, ogłaszając wprowadzenie na rynek dwóch nowych gadżetów. Jednego, w który można się ubrać i drugiego, o który będę wiercić dziurę w brzuchu jako prezent na święta.

REKLAMA

"PlayStation: The First 30 Years" to album, którego nie może przegapić żaden fan PlayStation

Jak poinformowano na oficjalnym blogu PlayStation, z okazji przestawienia się Playstation na "3 z przodu", do sklepów trafi album "PlayStation: The First 30 Years" - duży, bo aż 400-stronicowy album fotograficzny dokumentujący historię marki od prototypów i szkiców koncepcyjnych aż po kultowe konsole i kontrolery. To pierwszy raz, kiedy Sony zdecydowało się pokazać tak szeroki wybór materiałów zakulisowych, które do tej pory pozostawały niedostępne dla mediów oraz graczy.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/album-playstation-szkice.jpg
1/4
photophotophotophoto
Podgląd tego co znajdziemy w "PlayStation: The First 30 Years"

Album przygotowuje cenione wydawnictwo Read-Only Memory, specjalizujące się w książkach o historii gier i sprzętu. Standardowa edycja kosztuje 501 zł, natomiast edycja deluxe - w limitowanym nakładzie 1994 egzemplarzy - wyceniona została na 1263 zł. W tej wersji nabywcy otrzymają m.in. sygnowany przez projektanta Teiyu Goto i fotografa Benedicta Redgrove’a druk oraz ozdobne pudełko. Książkę w obu wariantach można już zamawiać w przedsprzedaży, a oficjalny debiut w sklepach Sony zapowiedziało na - niestety - wiosnę 2026 roku.

W chwili publikacji tego artykułu pozostało tylko 1250 kopii edycji deluxe.

Jeżeli jednak z książkami jesteś na bakier, bo nie da się nimi pochwalić na ulicy, Sony przygotowało coś jeszcze. W październiku na rynek trafi kolekcja butów PlayStation x Reebok 30th Anniversary Sneakers. To trzy modele popularnych butów Reebok inspirowane pierwszą konsolą. Zależnie od regionu, wygląd butów będzie się różnił - projektanci Reebok oprą się na różnych modelach obuwia: InstaPump Fury 94 dla Japonii, Pump Omni Zone II dla USA oraz Workout Plus dla Wielkiej Brytanii.

Każda para będzie zapakowana w pudełko stylizowane na opakowanie oryginalnego PlayStation i utrzymana w charakterystycznej szarej kolorystyce. Ceny butów nie zostały jeszcze ujawnione.

Oba produkty uzupełniają dotychczasową jubileuszową kolekcję Sony, w skład której weszły limitowane wersje PS5 i akcesoriów. Jednak to właśnie album fotograficzny "PlayStation: The First 30 Years" ma szansę stać się jednym z najbardziej pożądanych gadżetów w historii marki. Jeśli więc ktoś zastanawia się, co sprawić mi pod choinkę - jestem gotowa postawić choinkę w domu na Wielkanoc.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
30.09.2025 19:14
Tagi: Konsole do gierPlayStationRetroSony
Najnowsze
18:02
Wraca największa porażka Apple'a. Nowy pasek ma ją uratować
Aktualizacja: 2025-09-30T18:02:50+02:00
17:55
Możesz zgarnąć darmowy internet w Plusie. Biorę 25 GB gratis
Aktualizacja: 2025-09-30T17:55:46+02:00
17:46
WhatsApp z masą nowości. Może je sprawdzić już teraz
Aktualizacja: 2025-09-30T17:46:09+02:00
17:13
Teraz YouTube całuje pierścień. Zapłaci Trumpowi miliony dolarów
Aktualizacja: 2025-09-30T17:13:34+02:00
17:12
Chiński sposób na kradzieże papieru toaletowego. Obejrzyj reklamy albo płać
Aktualizacja: 2025-09-30T17:12:11+02:00
16:23
DeathAdder V4 Pro i BlackShark V3 Pro to duet na lata, jeśli grasz i pracujesz tym samym sprzętem
Aktualizacja: 2025-09-30T16:23:58+02:00
16:14
Kosmos zadzwonił. "Najwyraźniejszy obraz natury czarnych dziur"
Aktualizacja: 2025-09-30T16:14:13+02:00
15:15
Europa rzuca wyzwanie Muskowi. Buduje swoją rakietę
Aktualizacja: 2025-09-30T15:15:28+02:00
14:56
Google ma nowe logo. Zauważyłeś w ogóle?
Aktualizacja: 2025-09-30T14:56:15+02:00
13:43
iPhone pożera baterie w imię wyglądu. I to brzydkiego
Aktualizacja: 2025-09-30T13:43:13+02:00
12:44
K2PL wreszcie pokazany. Polski czołg ma "niewidzialny mur" na drony
Aktualizacja: 2025-09-30T12:44:18+02:00
12:02
Ameryka szykuje się do wojny. 12 rodzajów broni w trybie alarmowym
Aktualizacja: 2025-09-30T12:02:02+02:00
11:15
iOS 26.0.1. naprawia wkurzające błędy. Nie zwlekaj z instalacją
Aktualizacja: 2025-09-30T11:15:17+02:00
10:44
OpenAI robi własnego "TikToka" z botami. Trudno brać to serio
Aktualizacja: 2025-09-30T10:44:42+02:00
9:49
System kaucyjny - wszystko, co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-30T09:49:51+02:00
9:01
Najlepsza mysz biurowa na świecie wibruje. Logitech MX Master 4 - recenzja
Aktualizacja: 2025-09-30T09:01:54+02:00
9:01
Polujesz na nowego iPhone’a? 5 powodów, by kupić go w Orange
Aktualizacja: 2025-09-30T09:01:00+02:00
8:22
Kontrola rodzicielska w ChatGPT. Wymusiły ją tragedie
Aktualizacja: 2025-09-30T08:22:18+02:00
7:55
EA Sports FC 26 powinno mieć twarz Buffona, nie Zlatana - recenzja
Aktualizacja: 2025-09-30T07:55:28+02:00
7:40
Kolejna firma jak Apple. Po co komu taki telefon?
Aktualizacja: 2025-09-30T07:40:35+02:00
6:58
Tomasz Hajto sprzedaje swój wizerunek. Kosztuje 369 zł brutto
Aktualizacja: 2025-09-30T06:58:00+02:00
6:33
Pollock malował zakazanym kolorem. Odkryli jego tajemnicę
Aktualizacja: 2025-09-30T06:33:00+02:00
6:20
Chiny tną emisje. To może uratować lub pogrzebać klimat
Aktualizacja: 2025-09-30T06:20:00+02:00
6:01
Najcieńszy Samsung lepszy od najsmuklejszego iPhone'a. Bateria nie zawodzi
Aktualizacja: 2025-09-30T06:01:00+02:00
20:55
Daj napiwek kurierowi. Nowa usługa InPost to żart kapitalizmu
Aktualizacja: 2025-09-29T20:55:56+02:00
20:50
mBanku z dużą zmianą. Jutro możesz się zdziwić
Aktualizacja: 2025-09-29T20:50:28+02:00
19:56
Tak szybko ładują się nowe iPhone’y 17. Apple wreszcie odrobił pracę domową
Aktualizacja: 2025-09-29T19:56:27+02:00
19:50
Awaria Messengera. Są problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości
Aktualizacja: 2025-09-29T19:50:55+02:00
19:30
W tej grze sterujesz głową i słuchawkami. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-29T19:30:36+02:00
18:01
Ziemię uratował kosmiczny przypadek. Była sucha i martwa
Aktualizacja: 2025-09-29T18:01:39+02:00
17:18
Hubble odkrył galaktykę hybrydę. Jej przeszłość była brutalna
Aktualizacja: 2025-09-29T17:18:25+02:00
17:11
Łatwiej odbierzesz paczkę z Poczty. Nadchodzi wielkie przejęcie
Aktualizacja: 2025-09-29T17:11:02+02:00
16:17
Chcesz internet, a i tak bierzesz telewizję. Tak to wygląda w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-29T16:17:11+02:00
15:01
Taki będzie OnePlus 15. Zapowiada się fenomenalnie
Aktualizacja: 2025-09-29T15:01:11+02:00
14:02
Najnowszy iPhone 17: gdzie w dobrej cenie można kupić wszystkie odmiany?
Aktualizacja: 2025-09-29T14:02:41+02:00
13:25
Tani Samsung zaskakuje aktualizacją. Zawstydził droższe modele
Aktualizacja: 2025-09-29T13:25:35+02:00
12:21
Trump tupie nóżką. Grozi Europie za kary dla Big Techów
Aktualizacja: 2025-09-29T12:21:57+02:00
11:17
Polska rakieta leci w kosmos. Na pokładzie smakowite ładunki
Aktualizacja: 2025-09-29T11:17:44+02:00
10:27
Porysowane iPhone'y w sklepach. Apple: najlepsza będzie woda z solą
Aktualizacja: 2025-09-29T10:27:18+02:00
9:24
PS5 Pro w nowej wersji. Sony oszczędza, gracze płaczą
Aktualizacja: 2025-09-29T09:24:07+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA