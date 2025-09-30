Już wiem, co chcę pod choinkę. Album PlayStation to spełnienie marzeń

Ładowanie...

Dokładnie 30 lat temu, 29 września 1995 roku, Sony wprowadziło konsolę PlayStation 1 do europejskich sklepów. Z myślą o tych wszystkich, którzy czują nostalgię do konsoli, Sony celebruje 30 urodziny PlayStation, ogłaszając wprowadzenie na rynek dwóch nowych gadżetów. Jednego, w który można się ubrać i drugiego, o który będę wiercić dziurę w brzuchu jako prezent na święta.

"PlayStation: The First 30 Years" to album, którego nie może przegapić żaden fan PlayStation

Jak poinformowano na oficjalnym blogu PlayStation, z okazji przestawienia się Playstation na "3 z przodu", do sklepów trafi album "PlayStation: The First 30 Years" - duży, bo aż 400-stronicowy album fotograficzny dokumentujący historię marki od prototypów i szkiców koncepcyjnych aż po kultowe konsole i kontrolery. To pierwszy raz, kiedy Sony zdecydowało się pokazać tak szeroki wybór materiałów zakulisowych, które do tej pory pozostawały niedostępne dla mediów oraz graczy.

Album przygotowuje cenione wydawnictwo Read-Only Memory, specjalizujące się w książkach o historii gier i sprzętu. Standardowa edycja kosztuje 501 zł, natomiast edycja deluxe - w limitowanym nakładzie 1994 egzemplarzy - wyceniona została na 1263 zł. W tej wersji nabywcy otrzymają m.in. sygnowany przez projektanta Teiyu Goto i fotografa Benedicta Redgrove’a druk oraz ozdobne pudełko. Książkę w obu wariantach można już zamawiać w przedsprzedaży, a oficjalny debiut w sklepach Sony zapowiedziało na - niestety - wiosnę 2026 roku.

W chwili publikacji tego artykułu pozostało tylko 1250 kopii edycji deluxe.

Jeżeli jednak z książkami jesteś na bakier, bo nie da się nimi pochwalić na ulicy, Sony przygotowało coś jeszcze. W październiku na rynek trafi kolekcja butów PlayStation x Reebok 30th Anniversary Sneakers. To trzy modele popularnych butów Reebok inspirowane pierwszą konsolą. Zależnie od regionu, wygląd butów będzie się różnił - projektanci Reebok oprą się na różnych modelach obuwia: InstaPump Fury 94 dla Japonii, Pump Omni Zone II dla USA oraz Workout Plus dla Wielkiej Brytanii.

Każda para będzie zapakowana w pudełko stylizowane na opakowanie oryginalnego PlayStation i utrzymana w charakterystycznej szarej kolorystyce. Ceny butów nie zostały jeszcze ujawnione.

Oba produkty uzupełniają dotychczasową jubileuszową kolekcję Sony, w skład której weszły limitowane wersje PS5 i akcesoriów. Jednak to właśnie album fotograficzny "PlayStation: The First 30 Years" ma szansę stać się jednym z najbardziej pożądanych gadżetów w historii marki. Jeśli więc ktoś zastanawia się, co sprawić mi pod choinkę - jestem gotowa postawić choinkę w domu na Wielkanoc.

Malwina Kuśmierek 30.09.2025 19:14

