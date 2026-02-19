Nvidia obiecuje "chip, który zadziwi świat". Tylko co z tego dla nas

Ładowanie...

Jensen Huang ostatnio nie potrafi żyć bez robienia zamieszania. CEO Nvidii obiecuje premierę układu, który "zaskoczy świat". Według doniesień z The Korea Economic Daily Huang miał rzucić tę deklarację podczas nieformalnego spotkania z inżynierami Nvidii i SK hynix w Santa Clara. Co ważne - nie była to zaplanowana konferencja, tylko spontaniczne Q&A po kolacji. A to zwykle momenty, w których CEO potrafią powiedzieć więcej, niż planował dział PR.

Co to za chip? Tego nie wie nikt - i właśnie o to chodzi

Nvidia oczywiście nie zdradziła żadnych konkretów. Zero nazw, zero kategorii, zero parametrów. Nie wiadomo nawet, czy chodzi o układ do centrów danych, nowy akcelerator AI, coś związanego z sieciami, czy może zupełnie nową klasę produktu, czy też niezwykłą kartę graficzną dla graczy. Huang mówił jedynie o "kilku nowych chipach, jakich świat jeszcze nie widział".

Brzmi to jak klasyczna zagrywka Nvidii: z jednej strony firma już oficjalnie zapowiedziała platformę Vera Rubin z pamięciami HBM4, więc trudno oczekiwać, że to właśnie ona ma być „niespodzianką”. Z drugiej - w kuluarach od miesięcy mówi się o architekturze Feynman, która ma być kolejnym dużym krokiem po Rubinie. Feynman może zapewnić m.in. większą integrację SRAM i agresywne wykorzystanie 3D stackingu.

Niewykluczone też, że "chip, który zaskoczy świat" to wcale nie akcelerator AI, lecz długo wyczekiwany N1X - procesor ARM64 dla komputerów osobistych. N1X miałby konkurować z Intelem Panther Lake, a jego premiera była już wielokrotnie przesuwana. GTC byłoby idealnym miejscem na jego pokaz. Problem w tym, że Huang w swoich wypowiedziach koncentruje się głównie na AI i infrastrukturze, a nie na PC.

Czy więc GTC 2026 przyniesie coś naprawdę przełomowego?

Tego dowiemy się 16 marca, kiedy Huang wyjdzie na scenę w San Jose. Do tego czasu pozostaje nam obserwować przecieki, analizować strzępki informacji i pamiętać, że Nvidia uwielbia grać w grę o pieniądze inwestorów - i ostatnio zwykle wygrywa.

Maciej Gajewski 19.02.2026 20:55

