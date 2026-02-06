REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Nvidia nie wyda nowych kart ani dziś, ani za rok. Zabiorą ludziom wszystko

RTX 50 Super może w ogóle nie powstać, a RTX 60 nie zobaczymy w sklepach przynajmniej do 2028 roku. Nvidia ogranicza rozwój kart dla graczy i przekierowuje ograniczone zasoby do najbardziej dochodowego biznesu.

Malwina Kuśmierek
RTX 50 Super anulowane, RTX 60 opóźnione. Nvidia stawia na AI
REKLAMA

Pamiętam ekscytację naszej redakcji gdy Nvidia oficjalnie zaprezentowała serię kart graficznych GeForce RTX 50. A wtedy nawet jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie to jedyna seria kart na najbliższe... trzy lata. Tak, trzy lata.

REKLAMA

Kalendarz wydawniczy Nvidii pustoszeje. AI zjada zasoby, gracze schodzą na dalszy plan

Z informacji opublikowanych przez The Information wynika, że producent nie tylko wstrzymał prace nad planowaną odświeżoną linią RTX 50 Super (wewnętrznie znaną jako projekt Kicker), ale również przesunął w czasie debiut kolejnej generacji kart - serii RTX 60. W praktyce oznacza to, że gracze mogą nie zobaczyć żadnej nowej architektury GPU od Nvidii aż do końca 2027 roku, a być może nawet później.

Powodem decyzji jest narastający globalny niedobór pamięci, spowodowany eksplozją popytu na układy wykorzystywane w systemach sztucznej inteligencji. Pamięć - kluczowy komponent zarówno dla kart graficznych do gier, jak i dla akceleratorów AI - trafia dziś przede wszystkim do centrów danych, gdzie generuje dla Nvidii znacznie wyższe marże.

Firma ma obecnie ograniczone możliwości pozyskania odpowiednich ilości pamięci, dlatego priorytetem stała się produkcja układów obliczeniowych do trenowania i uruchamiania modeli AI. Oficjalne stanowisko producenta jest lakoniczne: popyt na GeForce RTX pozostaje silny, ale podaż pamięci jest ograniczona, a Nvidia współpracuje z dostawcami, by "maksymalizować dostępność".

RTX 50 Super pod znakiem zapytania

Jeszcze kilka miesięcy temu Nvidia planowała klasyczny, co-dwuletni cykl: po premierze RTX 50 w 2025 roku, podczas styczniowych targów CES 2026 miała pojawić się wersja z niewielkimi usprawnieniami - "Super" z wyższymi taktowaniami i większą ilością pamięci. Projekt był gotowy, jednak w grudniu firma niespodziewanie poinformowała pracowników i partnerów o jego wstrzymaniu, nie podając nowego harmonogramu.

Według źródeł The Information, scenariusz "opóźnienia" coraz częściej zastępowany jest innym: całkowitym pominięciem serii RTX 50 Super.

RTX 60 również później

Jeszcze bardziej znaczące są informacje dotyczące kolejnej generacji. RTX 60, oparty na przyszłej architekturze Rubin, miał wejść do masowej produkcji pod koniec 2027 roku. Teraz termin ten zostaje przesunięty, choć nie wiadomo jeszcze o ile.

Sam prezes Nvidii, Jensen Huang, niedawno ogłosił, że masowa produkcja układów Rubin dla AI już ruszyła, a pierwsze dostawy dla klientów ruszą w drugiej połowie roku. Gamingowe warianty tych chipów najwyraźniej muszą jednak poczekać.

Nvidia ogranicza również produkcję obecnych kart RTX 50, co już przekłada się na rosnące ceny w sklepach i coraz częstsze braki magazynowe. Najmocniejsza karta w serii - RTX 5090 - od miesięcy pozostaje praktycznie niedostępna.

Przepraszam drodzy gracze, ale nie jesteście dochodowi

Z perspektywy biznesowej decyzja jest zrozumiała. Gaming odpowiada dziś za około 8 proc. przychodów Nvidii, podczas gdy jeszcze w 2022 roku było to 35 proc. Z kolei segment obliczeń i sieci (czyli głównie AI) generuje znacznie wyższe marże niż karty dla graczy.

Nvidia nie jest również zmotywowana konkurencją ze strony AMD - firma skupia się na średnim segmencie i nie planuje w najbliższym czasie topowego GPU, który zagroziłby dominacji Nvidii na najwyższej półce kart.

Oczywiście Nvidia może jeszcze zmienić swoje plany dotyczące produkcji i wprowadzenia na rynek procesorów graficznych, zwłaszcza jeśli uda się rozwiązać problem niedoboru pamięci RAM. Jednak póki co czeka nas długie oczekiwanie zarówno na serię RTX 50 Super, jak i RTX 60.

Więcej z rynku zjadanego przez ceny pamięci:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
06.02.2026 10:15
Tagi: Karty graficzneKomputer do gierNvidia
Najnowsze
9:42
Nowa społecznościówka bez ludzi. Brzmi, jak spełnienie marzeń, ale nie jest
Aktualizacja: 2026-02-06T09:42:48+01:00
9:14
Już oszukują na Poradnik Bezpieczeństwa. Ręce opadają
Aktualizacja: 2026-02-06T09:14:20+01:00
8:35
Wychodzą kolejne brudy z wnętrza Facebooka. Bagno, to jak nic nie powiedzieć
Aktualizacja: 2026-02-06T08:35:51+01:00
8:00
To ostatni moment na zakup PS5. Jeszcze masz szansę
Aktualizacja: 2026-02-06T08:00:04+01:00
7:06
Nowy iPhone już w lutym. Naprawi wielki błąd Apple’a
Aktualizacja: 2026-02-06T07:06:52+01:00
6:51
Apple przycebuli na nowym monitorze. Nieśmieszny żart
Aktualizacja: 2026-02-06T06:51:00+01:00
6:41
Wystarczyło im 48 godzin. Rosyjscy hakerzy uderzyli w Microsoft
Aktualizacja: 2026-02-06T06:41:00+01:00
6:31
Tak Amazon chce zmienić Hollywood. To wszystko jest po prostu smutne
Aktualizacja: 2026-02-06T06:31:00+01:00
6:21
Marzą o megamieście większym od Warszawy. Teraz planują metrokolej
Aktualizacja: 2026-02-06T06:21:00+01:00
6:11
W PKP Intercity konduktor szybciej sprzeda ci bilet. Europa pozazdrości
Aktualizacja: 2026-02-06T06:11:00+01:00
21:22
Blokada IMEI w Plus, Play, T-Mobile i Orange. Jak odblokować telefon?
Aktualizacja: 2026-02-05T21:22:43+01:00
21:05
Windows 11 psuje usuwanie plików. To najgorszy możliwy moment
Aktualizacja: 2026-02-05T21:05:45+01:00
20:18
Samsung lepszy od Snapdragona. Nie sądziłem, że do tego dojdzie
Aktualizacja: 2026-02-05T20:18:36+01:00
19:32
Internet bez limitu na kartę. Dożyliśmy pięknych czasów
Aktualizacja: 2026-02-05T19:32:51+01:00
18:43
Nadlatuje kometa, która może przyćmić wszystko. Przed nami kosmiczna ruletka
Aktualizacja: 2026-02-05T18:43:14+01:00
18:20
Perplexity Pro za darmo na rok wraca. Żałuję, że to zrobiłem
Aktualizacja: 2026-02-05T18:20:34+01:00
17:48
Google dogania ChatGPT. Król zaraz spadnie z rowerka
Aktualizacja: 2026-02-05T17:48:39+01:00
17:14
Latające papierosy przejęły granicę. "To cyfrowa kontrabanda"
Aktualizacja: 2026-02-05T17:14:07+01:00
16:44
Słońce pokazało potęgę. Europa aż zatrzeszczała
Aktualizacja: 2026-02-05T16:44:19+01:00
16:00
Cena Galaxy S26 uderzy w wymagających. Mam tragiczne wieści
Aktualizacja: 2026-02-05T16:00:37+01:00
15:21
Totalny paraliż na polskim lotnisku. Pasażerowie godzinami czekają w samolotach
Aktualizacja: 2026-02-05T15:21:15+01:00
14:53
Wyszłam po smartfona, wróciłam z pełnym bakiem. MediaMarkt ma coś ekstra
Aktualizacja: 2026-02-05T14:53:48+01:00
13:37
Zrobili słuchawki dla olbrzymów. Wyglądają absurdalnie
Aktualizacja: 2026-02-05T13:37:01+01:00
13:00
Przelew na telefon w euro stał się możliwy. BLIK to coś pięknego
Aktualizacja: 2026-02-05T13:00:06+01:00
12:42
Z Allegro sprzedasz na Facebooku. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2026-02-05T12:42:14+01:00
11:52
Samoloty F-35A Husarz dla Polski. Przed nimi kluczowy moment
Aktualizacja: 2026-02-05T11:52:32+01:00
11:33
Obraz ze sklepu był dostępny dla wszystkich. Potężna wpadka
Aktualizacja: 2026-02-05T11:33:19+01:00
10:41
Kometa 3I/Atlas to nie przypadek. "Ktoś mógł w nas wycelować"
Aktualizacja: 2026-02-05T10:41:36+01:00
9:50
Tarcza stanęła, cierpliwość PKP się skończyła. Co dalej z tunelem pod Łodzią?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:50:43+01:00
9:06
Kup iPhone'a jeśli masz coś do ukrycia. Nawet FBI wymiękło
Aktualizacja: 2026-02-05T09:06:22+01:00
8:29
Dostaniesz grę w Spotify. Sprawdzi, jaki z ciebie meloman
Aktualizacja: 2026-02-05T08:29:25+01:00
7:39
Pixel 10a trafi do Polski szybciej. Mamy oficjalną datę premiery
Aktualizacja: 2026-02-05T07:39:04+01:00
7:22
Wielki problem ze Steam Machine. Ceny RAM-u zabiły plan podboju świata
Aktualizacja: 2026-02-05T07:22:44+01:00
6:19
Zimowy armagedon autobusowy. Litowo-jonowe ogniwa spotkały minus 20 st. C
Aktualizacja: 2026-02-05T06:19:03+01:00
6:15
Mieliśmy błędne modele zagłady. Nuklearny strzał to jednak świetny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-05T06:15:00+01:00
6:11
Polski gigant za miliard złotych już się buduje. Oto nasz strażnik Bałtyku
Aktualizacja: 2026-02-05T06:11:00+01:00
6:07
Zrobili z Facebooka maszynkę do kradzieży pieniędzy. Ofiarą mógł paść każdy
Aktualizacja: 2026-02-05T06:07:00+01:00
6:00
Porządna zima to nadzieja na normalne lato? Żebyście się nie zdziwili
Aktualizacja: 2026-02-05T06:00:00+01:00
21:13
Spotify z genialnym ulepszeniem. Wreszcie zrozumiesz, o czym śpiewają
Aktualizacja: 2026-02-04T21:13:27+01:00
20:08
Jedną zapowiedzią zdeklasowali ChataGPT. Gdzieś musi być haczyk
Aktualizacja: 2026-02-04T20:08:42+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA