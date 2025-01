Karty Nvidia GeForce RTX 50 pokazane. Oto 7 rzeczy, które musisz wiedzieć

Tutaj moja łyżka dziegciu: generator klatek to świetne narzędzie, ale działa najlepiej, gdy kadr gry jest stały, bez dużej zmienności. Dlatego na klipie od Nvidia widzimy powolny spacer po mieście. Gdyby jechać samochodem przez Night City, jednocześnie dynamicznie rotując kamerą, liczba dodatkowych klatek zapewne diametralnie by spadła. Oczywiście nie zmienia to faktu, że pakiet narzędzi DLSS 4 będzie sztosem.