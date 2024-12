Moje 9 ulubionych trików AI, działających lokalnie i bez Internetu dzięki rdzeniom Tensor

Zdarza się, że chcemy powiększyć wymiary obrazka albo go wyostrzyć, ale dzieje się to z odczuwalną utratą jakości. Programy graficzne takie jak Photoshop minimalizują ten regres, lecz nawet one nie są tak skuteczne w powiększaniu plików graficznych jak mój ulubiony Final 2x. Jeśli o nim nie słyszeliście, koniecznie musi się to zmienić. To potężne i darmowe narzędzie, które wykorzystuje akcelerację GPU kart GeForce RTX 40 do powiększania, wyostrzania, a nawet odtwarzania od zera plików graficznych.