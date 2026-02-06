NVIDIA ulepszy ci kartę graficzną. Za darmo

Ładowanie...

Popularny producent na początku roku pokazał światu nową wersję technologii DLSS 4.5. Rozwiązanie nie tylko poprawia jakość skalowania bazującego na sztucznej inteligencji dla wszystkich kart graficznych RTX, ale też wprowadza tryb Multi Frame Generation x6 oraz funkcję dynamicznego generowania sztucznych ramek obrazowych. Funkcje zostały tylko zapowiedziane, lecz nie było mowy o konkretnym terminie wdrożenia. Teraz jest.

NVIDIA dorzuci do pieca płynności gier dla kart graficznych GeForce RTX

Funkcja generowania dodatkowej klatki pierwotnie została wprowadzona w serii GeForce RTX 4000. W serii RTX 5000 wprowadzono MFG - technikę generowania wielu klatek x4 gdzie na każdą jedną realną klatkę algorytmy tworzą trzy sztuczne. Z tej opcji można skorzystać już w wielu popularnych grach.

Natomiast jak twierdzi HardwareLuxx, potężniejsza wersja funkcji generowania klatek x6 - pięć sztucznych na jedną prawdziwą - ma zostać udostępniona już w kwietniu. Oprócz tego NVIDIA ma zaoferować też dynamiczne generowanie klatek dostosowujące liczbę wyświetlonych ramek obrazowych do naszego monitora w zależności od treści. Czyli jeśli nasza karta graficzna będzie w stanie wyświetlić większą liczbę natywnych klatek na sekundę, mnożnik dodatkowych sztucznych klatek zostanie ograniczony.

Dlaczego mamy chcieć pozwolić algorytmom na wyświetlenie mniejszej liczby klatek? Prawda jest taka, że im więcej sztucznych FPS-ów, tym jakość obrazu spada, a ilość artefaktów - niechcianych elementów na ekranie wzrasta.

Jeszcze kilka tygodni

Dotychczasowe plany firmy zakładały, że oba rozwiązania zostaną wprowadzone na wiosnę. Natomiast HardwareLuxx powołując się na informacje uzyskane w niemieckim oddziale NVIDII twierdzi, że funkcje zostaną dodane w kwietniu. Nie wiemy, czy będzie to na początku, czy na końcu miesiąca. Konkretny miesiąc jest natomiast znacznie bardziej precyzyjny niż “wiosna 2026 r.”, który może sugerować wdrożenie od końca marca aż do połowy czerwca.

Oznacza to, że na udostępnienie ulepszonych funkcji generowania klatek będziemy musieli poczekać jeszcze kilka tygodni. Jeśli informacje faktycznie się potwierdzą, w ciągu dwóch miesięcy gracze otrzymają narzędzie, które jest w stanie poprawić płynność w wybranych grach nawet 6-krotnie. Rozwiązanie stanowi swojego rodzaju sposób na otarcie łez po ostatnich doniesieniach, że NVIDIA nie planuje wydawać nowych kart graficznych w 2026 i 2027 r.

Aby skorzystać z nadchodzących opcji będzie potrzebny jednak odpowiedni układ graficzny z serii RTX 5000. Z dynamicznego generowania klatek skorzystamy m.in. na RTX-ach 5060 (Ti) oraz RTX 5070 (Ti) czy 5080. Posiadacze RTX-ów 4000 będą musieli obejść się ze smakiem.

Albert Żurek 06.02.2026 19:04

