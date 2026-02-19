REKLAMA
Zegarek Facebooka wejdzie na twój nadgarstek. Zaraz, czy to nie żart

Meta odpowiadająca za Facebooka, Messengera i Instagrama w tym roku wprowadzi na rynek swój pierwszy inteligentny zegarek. To odpowiedź na Apple i Galaxy Watcha. 

Albert Żurek
Meta zegarek
Producent największych platformy społecznościowych już wcześniej pracował nad pierwszym smartwatchem, lecz w 2022 r. plany zostały zamiecione pod dywan. Teraz gdy przedsiębiorstwo ponownie zaczęło stawiać na sprzęt z możliwością obsługi sztucznej inteligencji - np. ostatnio wydane okulary Meta Ray-Ban Display - temat zegarka powraca niczym bumerang.

Meta zrobi swój inteligentny zegarek. Apple i Samsung w tarapatach

Z nowych doniesień The Information wynika, że Meta wznowiła anulowany projekt smartwatcha i planuje wypuścić na rynek pierwszy model jeszcze w tym roku. Smartwatch ma być bezpośrednią odpowiedzią na największych producentów inteligentnych zegarków takich jak Apple oraz Samsung.

W pierwotnym planie sprzed 2022 r. zakładano wprowadzenie na rynek aż trzech modeli zegarków wyposażonych w odczepiane aparaty. Obecnie nic nie wskazuje, aby firma Marka Zuckbergera brała pod uwagę wcześniejsze pomysły. Ponad trzy lata w świecie elektroniki użytkowej to naprawdę długo - projekty przez ten czas najprawdopodobniej już się przedawniły. Wydawanie sprzętu z kilkuletnim opóźnieniem to przepis na porażkę.

Nowy zegarek nosi nazwę kodową Malibu 2. Obecnie nie mamy zbyt wielu informacji na jego temat. Oczekujemy, że kluczową funkcją w rozwiązaniu będzie asystent sztucznej inteligencji Meta AI, który został udostępniony w innych usługach producenta typu Messenger czy Facebook.

Oczekujemy również, że rozwiązanie natywnie będzie wspierać aplikacje Mety takie jak WhatsApp, Messenger, Facebook czy Instagram. Trudno powiedzieć czy firma zrezygnowała z pomysłu implementacji aparatów do zegarka. Wbudowana kamera mogłaby stanowić kartę przetargową dla urządzenia. Żaden inny popularny producent nie oferuje tego typu funkcji w swoich smartwatchach. Aby urządzenie mogło działać bez telefonu poprzedni plan zakładał wprowadzenie łączności LTE.

Czytaj też:

Kiedy spodziewamy się pierwszego zegarka Meta? Wraz z innymi urządzeniami

Ostatnio informowaliśmy, że Meta pracuje nad odświeżoną wersją inteligentnych okularów Ray-Ban Meta, które mają otrzymać wsparcie rozpoznawania twarzy innych osób w czasie rzeczywistym. Ta kontrowersyjna nowość ma zostać wprowadzona na rynek jeszcze w tym roku - być może w ramach nadchodzącego wydarzenia Meta Connect, na którym firma często pokazuje sprzętowe nowości.

Jednocześnie inni giganci również pracują nad nowymi noszonymi urządzeniami. Apple nie tylko postawi na okulary, ale też wisior oraz słuchawki z kamerami. 2026 r. zapowiada się naprawdę ciekawie.

Albert Żurek
19.02.2026 20:44
Tagi: Apple WatchFacebookMetaZegarki
