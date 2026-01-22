Galaxy Ring zyska nowe moce. Samsung szykuje znaczące ulepszenia

Ładowanie...

Według krążących w sieci informacji, Samsung przygotowuje ulepszenia powiadomień dotyczących łączności w Galaxy Ring. Zapewni to użytkownikom bardziej przydatne informacje. Inteligentny pierścień już teraz powiadamia użytkowników o niskim poziomie naładowania baterii i rozłączeniu z telefonem, ale trwają prace nad zmianami, które sugerują, że wkrótce pojawią się bardziej pomocne alerty.

REKLAMA

Zmiany w systemie powiadomień Samsung Galaxy Ring

Przeglądając najnowszą wersję Galaxy Ring Manager, aplikacji towarzyszącej dla pierścienia Samsunga, odkryto nowe fragmenty kodu. Wskazują one na nadchodzące ulepszenia powiadomień. Zgodnie z ustaleniami, alert o utracie połączenia, gdy Galaxy Ring rozłączy się z telefonem, może wkrótce zawierać dodatkowe szczegóły. Będą nimi takie dane jak poziom naładowania baterii pierścienia w momencie utraty połączenia.

Zaktualizowany alert o rozłączeniu może ułatwić użytkownikom ustalenie, czy Galaxy Ring stracił połączenie z powodu rozładowanej baterii, odległości od telefonu czy problemu z łącznością. Oprócz wskazania poziomu naładowania baterii, powiadomienie to będzie również przypominać użytkownikom o konieczności ładowania pierścienia i unikania całkowitego rozładowania baterii, aby zachować jej długotrwałą sprawność.

Więcej o Samsung Galaxy Ring przeczytasz na łamach Spider'sWeb:

Samsung zasygnalizuje, gdy Galaxy Ring pozostanie zbyt długo rozłączony

Oprócz ulepszenia alertu o rozłączeniu, Samsung pracuje również nad nowym powiadomieniem, które pokaże, jak długo Galaxy Ring pozostaje rozłączony. Może to być szczególnie przydatne, jeśli użytkownicy przegapią początkowy alert, a także przyda się podczas próby zlokalizowania zgubionego pierścienia.

REKLAMA

Na razie zmiany w powiadomieniach łączności są w trakcie opracowywania i nie są dostępne w najnowszej wersji aplikacji Galaxy Ring Manager. Podobnie jak w przypadku innych funkcji wykrytych podczas analizy plików APK, nie ma gwarancji, że powiadomienia te zostaną udostępnione użytkownikom, ale Samsung może je wprowadzić w jednej z nadchodzących aktualizacji.

Chociaż na pierwszy rzut oka zmiany nie wyglądają rewolucyjnie, dodatkowe informacje, które otrzymamy w momencie rozłączenia się z Galaxy Ring sprawią, że korzystanie z niego będzie zdecydowanie bardziej komfortowe. Stan baterii i godzina rozłączenia z telefonem sprawią, że dużo łatwiej będzie go zlokalizować.

REKLAMA

Piotr Konopnicki 22.01.2026 08:59

Ładowanie...