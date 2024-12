Sauron by się nie powstydził. Recenzja Samsung Galaxy Ring

Samsung Galaxy Ring zaczął automatycznie rejestrować mój spacer o trzy minuty później niż Apple Watch Ultra 2. Za to skończył pomiar dwie minuty szybciej, nie wliczając do aktywności fizycznej sytuacji na sam koniec, kiedy zabierałem z bagażnika samochodu zgrzewkę wody do mieszkania. Istotna różnica dotyczy też pokonanego dystansu, to ponad 200 metrów. Obrączka Samsunga i zegarek Apple wskazują natomiast dokładnie to samo średnie tętno. NIeźle, biorąc pod uwagę to jak mała jest obrączka oraz jak drogi jest Apple Watch Ultra 2.