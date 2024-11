Samsung Galaxy Ring wchodzi do Polski. Wreszcie się doczekaliśmy

Samsung Galaxy Ring to inteligentny pierścień, o którym internet huczał przez cały 2023 rok, a który koreański gigant oficjalnie potwierdził przy okazji premiery Samsungów Galaxy S24. Choć smart-ring został oficjalnie wypuszczony do sprzedaży w lipcu bieżącego roku to na próżno było go szukać w polskich sklepach - aż do teraz.



Bowiem Polski oddział Samsunga dziś oficjalnie rozpoczął sprzedaż swojego najnowszego gadżetu w Polsce.