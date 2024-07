Samsung Galaxy Ring zadziała z każdym Androidem. Jest haczyk

Gigant z Korei postanowił nie ograniczać kompatybilności Galaxy Ringa jedynie do urządzeń Samsunga. Oznacza to, że użytkownicy smartfonów z Androidem innych marek, z wyjątkiem iPhone'ów, będą mogli bez problemu sparować pierścień z telefonem, nawet jeśli jest to tanie urządzenie.