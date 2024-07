Xiaomi sypnęło składanymi smartfonami. Tego jeszcze nie mieli

Przechodząc do ekranów, mamy tutaj dwa panele AMOLED LTPO 1-120 Hz: wewnętrzny składany o przekątnej 7,98 cala i zewnętrzny o przekątnej 6,56” przy proporcjach 21:9. Oba wyświetlacze pracują w rozdzielczości FullHD+ i oferują jasność maksymalną na poziomie 1700 nitów. Producent nie chwali się tu jasnością szczytową, ale to dobrze. Zazwyczaj są to wartości, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi wynikami. Oba ekrany skrywają aparaty do selfie 20 Mpix.