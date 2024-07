Świetny dodatek do torebki, niezły smartfon. Motorola razr 50 Ultra - recenzja

Spoglądając na specyfikację, można się zastanawiać, o co chodzi. Odpowiedź jest prosta: Motorola zdecydowała się na zastosowanie tańszego procesora Snapdragon 8s Gen 3 zamiast pełnoprawnego Snapdragona 8 Gen 3. Co to oznacza? W testach syntetycznych widać, że mamy do czynienia z procesorem, któremu bliżej mu do teoretycznego, bo słabszego Snapdragona 8 Gen 3 z dopiskiem Lite lub nawet Snapdragona 8 Gen 2.