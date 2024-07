Dałem się zaobrączkować. Samsung Galaxy Ring - pierwsze wrażenia

Oczywiście nic w tym dziwnego, skoro Galaxy Ring jest wyraźnie grubszy i szerszy od mojej obrączki. Biorąc pod jednak pod uwagę fakt, jak długo przyzwyczajałem się do noszenia jej, to naprawdę nie wiem, ile czasu musiałoby minąć, aby Galaxy Ring przestał o sobie non stop przypominać. Nie przeszkadza mi za to jego waga, która wedle podawanej przez markę specyfikacji wynosi od 2,3 do 3 gramów - w zależności od tego, na który z 9 rozmiarów się zdecydujemy (od 5 do 13).