REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Przewiercili pół kilometra lodu. Odkryli tajemnicę sprzed milionów lat

Klimat niczym z filmu "Coś". Absolutny koniec świata, ekspedycja naukowa i zamrożone w lodzie odkrycie sprzed tysięcy lat. Skojarzenia nasuwają się same i choć w tym przypadku nie chodzi o pozaziemskiego gościa, to informacja, jaka do nas dotarła z Antarktydy jest również ekscytująca.

Bogdan Stech
Rdzeń spod lodów Antarktydy skrywa tajemnicę sprzed milionów lat
REKLAMA

Międzynarodowy zespół badaczy wywiercił najdłuższy w historii rdzeń osadowy spod pokrywy lodowej. Jest to próbka licząca 23 mln lat, który pomoże klimatologom przewidzieć los Antarktydy w ocieplającym się klimacie.

To przełomowe osiągnięcie naukowe i technologiczne miało miejsce ponad 700 km od najbliższych stacji antarktycznych (nowozelandzkiej bazy Scott i amerykańskiej stacji McMurdo), w obozi na wzniesieniu Crary Ice Rise na skraju pokrywy lodowej Antarktydy Zachodniej. 

REKLAMA

Ekipa dwudziestu dziewięciu naukowców, inżynierów i specjalistów polarnych dosłownie żyła w namiotach na śniegu, walcząc z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Sam przylot na miejsce opóźnił się o całe tygodnie z powodu zamarzającej mgły, a sprzęt wiertniczy musiał zostać przetransportowany przez ponad tysiąc kilometrów surowego lodowca szelfowego Rossa.

Zespół spał w namiotach rozstawianych na lodzie. Zdjęcie: Ana Tovey / SWAIS2C

Gdy w końcu udało się rozpocząć prace, badacze musieli najpierw użyć specjalnego wiertła na gorącą wodę, aby przebić się przez 523 m litego lodu, a następnie opuścić ponad 1300 m rur wiertniczych. Poprzednie dwie próby zakończyły się fiaskiem z powodu niespotykanych trudności technicznych. Tym razem się udało, a naukowcy wyciągnęli na powierzchnię absolutny unikat - 228 m starożytnego błota i skał.

Badania prowadzone są w ramach projektu SWAIS2C (Wrażliwość pokrywy lodowej Antarktydy Zachodniej na 2°C).

Więcej na Spider's Web:

Podróż w czasie

Dotychczasowe badania geologiczne i modele zachowania lodowców opierały się głównie na danych pozyskiwanych z obrzeży lądolodu lub otwartych wód Oceanu Południowego. Zawsze brakowało bezpośrednich dowodów z samego serca lodowego giganta. Nowy rdzeń osadowy oferuje niewidziany wcześniej, bezpośredni zapis tego, jak ta część pokrywy lodowej reagowała podczas historycznych okresów naturalnego ocieplenia Ziemi.

Jak tłumaczy doktor Molly Patterson z Binghamton University, wydobyty materiał charakteryzuje się ogromną zmiennością. Zespół odnalazł nie tylko osady typowe dla środowiska podlodowcowego, ale co najważniejsze natrafiono również na warstwy sugerujące istnienie w tym miejscu otwartego oceanu oraz cielących się gór lodowych.

Dr Molly Patterson trzyma fragment rdzenia osadowego. Źródło: Ana Tovey / SWAIS2C

Tu był kiedyś ocean

Największym zaskoczeniem i zarazem kopalnią wiedzy okazały się fragmenty muszli oraz szczątki organizmów morskich, które do przetrwania potrzebowały światła słonecznego.

Obecność organizmów światłolubnych pod ponad półkilometrową warstwą lodu to bezsprzeczny dowód na to, że w przeszłości pokrywa lodowa w tym rejonie częściowo lub całkowicie ustąpiła, uwalniając wody otwartego oceanu.

Dla Antarktydy zegar już tyka

Rozległa pokrywa lodowa Antarktydy Zachodniej, jeśli całkowicie stopnieje, zawiera wystarczającą ilość lodu, aby podnieść globalny poziom mórz o 4-5 m. 

Tymczasem obserwacje satelitarne prowadzone w ostatnich dekadach bezlitośnie pokazują, że Lądolód Antarktydy Zachodniej traci masę w coraz szybszym tempie. Największą niewiadomą dla współczesnej nauki pozostawał dotąd punkt krytyczny, dokładny poziom wzrostu globalnej temperatury, który wyzwoli lawinowe i nieodwracalne topnienie.

Wydobyte przez projekt SWAIS2C starożytne osady posłużą jako bezcenny wehikuł czasu. Analiza tego archiwum pomoże badaczom precyzyjnie określić historyczne temperatury oceanów i zrekonstruować ciąg zdarzeń, który doprowadził do załamania się lodowca w przeszłości.

REKLAMA

Główna ilustracja: Naukowcy badają fragment rdzenia osadowego. Źródło: Ana Tovey / SWAIS2C

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Bogdan Stech
20.02.2026 06:05
Tagi: Antarktydabadania naukowe
Najnowsze
6:00
Kupiliśmy samoloty za 120 mln zł. Zamiast latać, stoją w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-20T06:00:00+01:00
22:24
Ranking darmowych VPN 2026. Jak dbać o prywatność w sieci bez wydawania pieniędzy?
Aktualizacja: 2026-02-19T22:24:00+01:00
21:43
Microsoft sam stworzy ci wspomnienia z gier. Ej, ale nikt nie prosił
Aktualizacja: 2026-02-19T21:43:48+01:00
20:55
Nvidia obiecuje "chip, który zadziwi świat". Tylko co z tego dla nas
Aktualizacja: 2026-02-19T20:55:33+01:00
20:44
Zegarek Facebooka wejdzie na twój nadgarstek. Zaraz, czy to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-19T20:44:26+01:00
20:23
Windows 11 sprawdzi ci internet. Powie, dlaczego się zacina
Aktualizacja: 2026-02-19T20:23:58+01:00
19:37
Wiemy, co zmieni One UI 9.0. Wygląda znajomo, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-19T19:37:58+01:00
19:04
Cuda na nowych zdjęciach z teleskopu Webba. Pierwszy raz widzimy to miejsce
Aktualizacja: 2026-02-19T19:04:17+01:00
18:36
Dostałeś Blikiem przelew-niespodziankę? Rządowa instytucja ostrzega
Aktualizacja: 2026-02-19T18:36:01+01:00
18:11
Battlefield 6 za darmo to uczciwa cena. No to sprawdzę, co mnie ominęło
Aktualizacja: 2026-02-19T18:11:52+01:00
17:51
iPhone 17 Pro Max jak niechciana zabawka. Pragną go, a potem masowo oddają
Aktualizacja: 2026-02-19T17:51:02+01:00
17:09
USA ściągają wojsko na środek Atlantyku. To wygląda jak przygotowanie
Aktualizacja: 2026-02-19T17:09:31+01:00
16:38
Tak wygląda Windows, który robi wszystko za ciebie. I to właśnie budzi niepokój
Aktualizacja: 2026-02-19T16:38:33+01:00
16:22
Miesiąc bez ładowania. Ten nowy smartwatch nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2026-02-19T16:22:04+01:00
15:49
Zaczął się absurdalny limit wypłat BLIK. Banki mówią, jak go uniknąć
Aktualizacja: 2026-02-19T15:49:18+01:00
15:19
mObywatel dostał cios od Unii. Za granicą to nie zadziała
Aktualizacja: 2026-02-19T15:19:34+01:00
14:54
Polskie dzieła w Samsung Art Store. W końcu doczekaliśmy się kogoś od nas
Aktualizacja: 2026-02-19T14:54:43+01:00
13:38
Mieszkańcy walczą z kodami QR."Karzecie wszystkich za kilku cwaniaków"
Aktualizacja: 2026-02-19T13:38:25+01:00
12:44
Mapy Google z dziwnym ograniczeniem. Bez konta ani rusz
Aktualizacja: 2026-02-19T12:44:12+01:00
11:30
Nie widzieli takich pociągów od 40 lat. PKP Intercity szykuje cacuszko
Aktualizacja: 2026-02-19T11:30:23+01:00
10:53
Tak wygląda cyfrowa nieśmiertelność. "Dysk, który przetrwa cywilizację"
Aktualizacja: 2026-02-19T10:53:18+01:00
9:31
Ruszyła budowa 4. linii metra. Pociągi pojadą bez maszynistów
Aktualizacja: 2026-02-19T09:31:16+01:00
9:01
Ostatnia nowoczesna przeglądarka gaśnie na tym systemie. To już koniec
Aktualizacja: 2026-02-19T09:01:36+01:00
8:08
Poszli do sądu w sprawie polskiej elektrowni atomowej. Jest historyczny werdykt
Aktualizacja: 2026-02-19T08:08:52+01:00
8:00
Jestem panem życia i śmierci podczas epidemii zombie. Ależ jara mnie Quarantine Zone
Aktualizacja: 2026-02-19T08:00:11+01:00
7:00
Politycy słusznie biorą się za ceny gier. Szkoda, że poparcie widać dopiero pod mikroskopem
Aktualizacja: 2026-02-19T07:00:00+01:00
6:21
Android z Face ID. Pół świata na to czeka
Aktualizacja: 2026-02-19T06:21:27+01:00
6:20
iOS 27 ulepszy baterię. Starszy iPhone ci podziękuje
Aktualizacja: 2026-02-19T06:20:00+01:00
6:15
W kosmosie czai się widmo. Galaktyka tak ciemna, że ledwo ją wykryto
Aktualizacja: 2026-02-19T06:15:00+01:00
6:12
Polacy bez litości dla mediów społecznościowych. Chcą zakazów
Aktualizacja: 2026-02-19T06:12:00+01:00
6:10
Na polskie wagony poczekamy. Już wiesz, czemu potrzebne są niemieckie
Aktualizacja: 2026-02-19T06:10:00+01:00
6:00
Dzieje się na Bałtyku. Praca wre, żeby prąd z morza przypłynął na ląd
Aktualizacja: 2026-02-19T06:00:00+01:00
21:00
Play ulepsza abonament. Nastały dobre i tanie czasy
Aktualizacja: 2026-02-18T21:00:27+01:00
20:00
Kazałem Gemini stworzyć muzyczny hit. Efekt jest krępujący
Aktualizacja: 2026-02-18T20:00:05+01:00
19:00
Zatrzymał pociąg ze strategicznym transportem. Państwo z dykty uspokaja
Aktualizacja: 2026-02-18T19:00:34+01:00
18:03
Battlefield 6 z polską żołnierką. Milena Rogowska z WOT-u walczy przeciw NATO
Aktualizacja: 2026-02-18T18:03:29+01:00
17:29
Android 17 szybki jak struś pędziwiatr. Google chwali się ulepszeniem
Aktualizacja: 2026-02-18T17:29:44+01:00
17:01
Battlefield 6 plusuje niemiecką mapą, ale sezon 2 spala grę. EA nie kuma fanów
Aktualizacja: 2026-02-18T17:01:34+01:00
17:00
Jak karmić AI bez rujnowania planety? Big tech ma plan
Aktualizacja: 2026-02-18T17:00:00+01:00
16:32
Samsung Galaxy S26 to złoto. Najlepsza funkcja wgniata w fotel
Aktualizacja: 2026-02-18T16:32:03+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA