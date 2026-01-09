REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Góra lodowa zmienia się w gigantyczny basen. To może być jej koniec

Góra lodowa A23a zamieniła się w gigantyczny basen z roztopionej wody. Może rozpaść się niemal z dnia na dzień.

Marcin Kusz
Lodowy kolos pęka od środka. Na szczycie ma jezioro
REKLAMA

Na południowych krańcach oceanu jedna z największych gór lodowych świata zaczyna wyglądać jak gigantyczny, lodowy basen. Na płaskim jak stół szczycie A23a zebrało się jezioro roztopionej wody o powierzchni większej niż Gdańsk. Dla naukowców to nie tylko spektakularny widok z satelitów, ale przede wszystkim sygnał, że lodowy kolos może być bliski gwałtownego rozpadu.

REKLAMA

Jak powstaje jezioro na szczycie góry lodowej?

Woda, która zamieniła A23a w lodowy basen woda roztopowa. Powstaje, gdy śnieg i lód na powierzchni góry zaczynają topnieć pod wpływem cieplejszego powietrza i promieniowania słonecznego.

Normalnie część tej wody może spływać po zboczach lub znajdować szczeliny, przez które przenika w głąb lodu. W przypadku A23a dzieje się jednak coś innego. Krawędzie góry, wystawione na uderzenia fal i topnienie, delikatnie się uginają i wybrzuszają, tworząc swoistą lodową obręcz. Na zdjęciach z orbity wygląda to tak, jakby ktoś wokół krawędzi postawił mur i zamknął wodę w środku.

Fot: NASA

Efekt przypomina wielki, dziecięcy basen: płaskie dno, podniesione brzegi i roztopiona woda uwięziona w środku. Tyle że ten basen ma około 800 km2 powierzchni, a jego objętość liczona jest w miliardach litrów. W niektórych miejscach woda przybiera intensywnie niebieską barwę, co sugeruje, że ma tam głębokość co najmniej kilku metrów.

Kiedy woda zaczyna rozrywać lód od środka

Taki widok dla glacjologów, czyli naukowców badających lód, to duży sygnał ostrzegawczy. Woda roztopowa na powierzchni lodu nie tylko jest skutkiem ocieplenia, ale także potrafi przyspieszyć rozpad samego lodowego bloku.

Dzieje się to przez proces nazywany hydrofracturingiem. Gdy na powierzchni tworzą się jeziora, woda zaczyna szukać drogi w dół: wykorzystuje drobne szczeliny, mikropęknięcia i spękania, które w każdym lodzie naturalnie istnieją. Woda wciska się w nie pod własnym ciężarem, rozszerza je, a następnie zamarza, rozpychając lód jeszcze bardziej.

Taki cykl topnienia i zamarzania może działać jak klin rozbijający górę lodową od środka. Wystarczy, że woda zacznie gwałtownie spływać z powierzchni do wnętrza, by w krótkim czasie doprowadzić do pęknięć, a w skrajnym przypadku do rozpadu całego bloku. Naukowcy nie wykluczają, że A23a może w pewnym momencie rozsypać się niemal z dnia na dzień na mniejsze fragmenty.

Stary lodowy kolos w coraz cieplejszym świecie

Gdy A23a oderwała się od Antarktydy w latach 80., była ponad 5 razy większa niż dziś i uchodziła za największą górę lodową na świecie. Przez wiele lat niemal się nie poruszała, zaklinowana przy dnie i trzymana przez lód wokół.

Jak czytamy na łamach NewScientist, zmiana nastąpiła dopiero wtedy, gdy warunki prądów i lodu wokół niej zaczęły się zmieniać, a sama góra stopniowo traciła masę. W końcu ruszyła na północ w stronę wód cieplejszych niż te, do których przyzwyczajony był lód, z którego powstała. W nowym środowisku proces topnienia przyspieszył. Z jednej strony od spodu, gdzie cieplejsza woda podmywa bryłę, z drugiej od góry, gdy wyższe temperatury powietrza i słońce zaczęły intensywniej działać na powierzchnię.

Przeczytaj także:

Dzisiejszy basen na szczycie A23a jest więc nie tylko ciekawym zjawiskiem geomorfologicznym. To także widoczny z kosmosu symbol tego, jak stare, antarktyczne bryły lodu reagują na ocieplający się ocean i atmosferę.

Gdy się już roztopi, to skutki mogą był opłakane

Tak duża bryła lodu działa jak pływająca zapora, która może wpływać na lokalne prądy morskie, warunki dla planktonu, a nawet trasy migracji zwierząt morskich. Gdy rozpadnie się na dziesiątki mniejszych kawałków, zmieni się sposób, w jaki lód miesza się z wodą, a stopniowe topnienie tych fragmentów będzie lokalnie schładzać powierzchnię oceanu. Los takiej góry nie jest zatem obojętny dla środowiska.

REKLAMA

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Andrew Miller, Capture North Studios

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Marcin Kusz
09.01.2026 16:49
Tagi: Antarktydagóra lodowatopnienie lodu
Najnowsze
15:46
Trzy zagadki Wszechświata rozwiązane za jednym razem. Poznajcie ciemne gwiazdy
Aktualizacja: 2026-01-09T15:46:39+01:00
15:05
Polacy biją rekordy. Takiego zapotrzebowania nie było
Aktualizacja: 2026-01-09T15:05:11+01:00
14:53
Tak Windowsa już nie aktywujesz. Możesz odłożyć telefon
Aktualizacja: 2026-01-09T14:53:03+01:00
14:49
Rosja użyła Oriesznika blisko naszej granicy. Jednak nie żartowali
Aktualizacja: 2026-01-09T14:49:16+01:00
13:52
Polskie F-35 to już potęga. Amerykanie właśnie nam pogratulowali
Aktualizacja: 2026-01-09T13:52:26+01:00
13:47
Mapa zasięgu sieci T-Mobile 5G. Gdzie jest szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-09T13:47:09+01:00
13:08
Samsung szykuje Galaxy A57. Nowy król opłacalności
Aktualizacja: 2026-01-09T13:08:17+01:00
12:31
PKP Intercity podliczyło Czechów. Miała być konkurencja, wyszła kompromitacja
Aktualizacja: 2026-01-09T12:31:38+01:00
12:08
Tramwaje - stonogi wyjadą na tory. Robią wrażenie
Aktualizacja: 2026-01-09T12:08:23+01:00
11:27
Nikt nie chce iOS-a 26. Wyniki popularności są porażające
Aktualizacja: 2026-01-09T11:27:56+01:00
10:57
Poczta Polska będzie trochę jak Cepelia. Oby nie skończyło się na magnesach z Chin
Aktualizacja: 2026-01-09T10:57:52+01:00
10:46
Kometa 3I/Atlas ma coś, co wymyka się logice. "To nie jest iluzja"
Aktualizacja: 2026-01-09T10:46:23+01:00
10:11
Co chwyci w Warszawie, trafi do Europy. Polska decyduje o strategii Dreame
Aktualizacja: 2026-01-09T10:11:24+01:00
9:34
Microsoft nie lubi gdy jesteś samodzielny. Więc pomoże ci w zakupach
Aktualizacja: 2026-01-09T09:34:54+01:00
8:54
Cisza albo mandat. Kraków chce wychować pasażerów komunikacji miejskiej
Aktualizacja: 2026-01-09T08:54:46+01:00
8:21
Samsung zarabia na pamięci jak nigdy wcześniej. I to nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-09T08:21:23+01:00
7:04
Patrzyłem na robota, który robi pranie i kanapki. Omal nie zasnąłem
Aktualizacja: 2026-01-09T07:04:31+01:00
6:23
Grenlandia już raz była bez lodu. "To brzmi jak ostrzeżenie"
Aktualizacja: 2026-01-09T06:23:07+01:00
6:22
Pokolenie Z już nikomu nie ufa. Nawet faktom
Aktualizacja: 2026-01-09T06:22:02+01:00
6:21
Podróże jak moja przechodzą do historii. Czas powitać luksus
Aktualizacja: 2026-01-09T06:21:26+01:00
6:21
Ciemna galaktyka świeci jak jarzeniówka. Nie powinna
Aktualizacja: 2026-01-09T06:21:00+01:00
6:11
MacBook w końcu dotykowy. Jest na to świetny sposób
Aktualizacja: 2026-01-09T06:11:00+01:00
20:42
NVIDIA każe czekać. Gracze muszą uzbroić się w cierpliwość
Aktualizacja: 2026-01-08T20:42:00+01:00
19:42
Google da przetestować płatne gry za darmo. W końcu ma to sens
Aktualizacja: 2026-01-08T19:42:06+01:00
19:00
Mapa zasięgu sieci Orange 5G w 2026. Gdzie jest szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-08T19:00:22+01:00
18:21
NASA szykuje awaryjny powrót. Nagły kryzys na stacji kosmicznej
Aktualizacja: 2026-01-08T18:21:59+01:00
17:49
Gmail zmieni się nie do poznania. Nie każdy będzie zachwycony
Aktualizacja: 2026-01-08T17:49:10+01:00
16:52
Samsung ma złe wieści. Niestety chodzi o ceny telefonów
Aktualizacja: 2026-01-08T16:52:31+01:00
16:06
F-35 nie bierze jeńców. Nad Polską pokazał, na co go stać
Aktualizacja: 2026-01-08T16:06:08+01:00
15:36
Windows 11 przegrywa test wydajności. Mam tego dość
Aktualizacja: 2026-01-08T15:36:12+01:00
15:00
Tania linia wraca do Polski. Ten kierunek aż się prosił
Aktualizacja: 2026-01-08T15:00:11+01:00
13:45
Samsung oddaje kasę za smartfony. Galaxy S24 i S25 Ultra w promocji
Aktualizacja: 2026-01-08T13:45:50+01:00
13:10
Ładowanie 100 W kiedyś było luksusem. Teraz kosztuje grosze
Aktualizacja: 2026-01-08T13:10:14+01:00
12:36
Airbus składa Polsce ofertę dekady. "Możemy wskoczyć do ekstraklasy"
Aktualizacja: 2026-01-08T12:36:11+01:00
11:24
Wyłączyli ci 3G, a masz stary telefon? Orange da ci kasę
Aktualizacja: 2026-01-08T11:24:39+01:00
10:50
Kometa 3I/Atlas wypuści sondy? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2026-01-08T10:50:53+01:00
10:11
Tak działa robot sprzątający, który lata. Schody przestały być problemem
Aktualizacja: 2026-01-08T10:11:15+01:00
9:51
Oto następny składak Samsunga. Galaxy Backflip nie ma przodu ani tyłu
Aktualizacja: 2026-01-08T09:51:33+01:00
9:04
Mamy najgorsze na świecie powietrze. "Jak jest zima, trzeba się dusić"
Aktualizacja: 2026-01-08T09:04:50+01:00
8:49
Wi-Fi 8 pokazane. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2026-01-08T08:49:17+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA