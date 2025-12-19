Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Uber pokazał, jak Polacy nakręcają ruch. Nie śpimy, bo jeździmy

Uber robi podsumowanie za 2025 r. Okazuje się, że Polacy odpowiadają za większość nocnych kursów w regionie CEE. Warszawa i Kraków rządzą po zmroku, a popularność Uber Comfort i Uber Green stale rośnie.

Marcin Kusz
Polacy królują na Uberze. Platforma podsumowuje 2025 rok
REKLAMA

Uber właśnie podsumował 2025 r. w Europie Środkowo-Wschodniej i okazało się, że to Polacy w dużej mierze nakręcają ruch w aplikacji. Warszawa i inne miasta nad Wisłą królują w nocnych przejazdach, coraz chętniej wybierają wygodniejsze i ekologiczne opcje, a do tego biją rekordy w planowaniu kursów z wyprzedzeniem oraz w błyskawicznym czasie dojazdu kierowców.

REKLAMA

Nocne życie należy do Polaków

Z danych Ubera wynika, że w mijającym roku największe natężenie przejazdów w regionie przypadało na piątkowe i sobotnie wieczory, mniej więcej między godziną 18 a 19. Prawdziwy ruch zaczynał się jednak później, bo po północy. To wtedy Polacy pokazali, jak bardzo lubią przemieszczać się po miastach.

Według statystyk użytkownicy z Polski odpowiadali za ponad 56 proc. wszystkich przejazdów realizowanych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej między północą a godziną 6:00 rano. Dużą rolę odegrała tu Warszawa, która samodzielnie wygenerowała ponad 1/4 nocnych kursów w całym regionie. Stolica wyprzedziła pod tym względem Bukareszt, Pragę czy Budapeszt, zyskując w raporcie łatkę regionalnej metropolii night life’u.

W statystykach po północy widać też mocną pozycję Krakowa, który odpowiada za około 10 proc. nocnych przejazdów. W efekcie to właśnie polskie miasta dominują w liczbie kursów realizowanych po godzinie 24:00 – zarówno wśród imprezowiczów wracających do domu, jak i osób pracujących w trybie zmianowym czy korzystających z nocnych połączeń kolejowych i lotniczych.

Komfort ważniejszy niż sama cena

Podsumowanie roku pokazuje wyraźną zmianę sposobu korzystania z Ubera. Coraz rzadziej chodzi wyłącznie o najtańszy przejazd z punktu A do B, a coraz częściej o dopasowanie usługi do konkretnych oczekiwań – wygodniejsze auto, wyższy standard czy ciszę i spokój w drodze.

W regionie Europy Centralnej wyraźnie rośnie popularność przejazdów wyższej klasy, a liderem ponownie okazała się Warszawa. W kategorii Uber Comfort w stolicy zrealizowano około 35 proc. kursów więcej niż w Bukareszcie i ponad dwukrotnie więcej niż w Pradze. To tak naprawdę oznacza, że część pasażerów jest gotowa dopłacić za większą przestrzeń w kabinie, bardziej komfortowy samochód i spokojniejszą podróż.

Warszawa znalazła się też na podium, jeśli chodzi o przejazdy w wersji premium – Uber Black. Według danych około 28 proc. wszystkich kursów tej klasy zrealizowanych łącznie w Warszawie, Bukareszcie i Pradze przypada właśnie na naszą stolicę. W praktyce oznacza to, że auta z wyższej półki – wybierane chętnie na biznesowe spotkania, śluby, bankiety czy dojazdy na lotnisko – coraz częściej jeżdżą po polskich ulicach.

Zielone przejazdy na polskich ulicach

Zmiana widoczna jest także w statystykach dotyczących ekologii. Uber podkreśla, że polskie miasta wyraźnie awansowały w rankingu popularności opcji Green, czyli przejazdów realizowanych samochodami hybrydowymi lub elektrycznymi.

Połowa miast z pierwszej dziesiątki zestawienia dla usługi Uber Green w regionie Europy Środkowo-Wschodniej leży w Polsce. Co więcej, to właśnie polscy użytkownicy odpowiadają za około 87 proc. wszystkich zielonych przejazdów zarejestrowanych w regionie.

Rośnie więc grupa pasażerów, którzy przy wyborze transportu biorą pod uwagę nie tylko cenę i czas przejazdu, lecz także wpływ na środowisko. Hybrydy i elektryki pojawiają się coraz częściej w aplikacji, a jednocześnie są chętniej wybierane – nie tylko w dużych aglomeracjach, ale też w miastach średniej wielkości, gdzie usługa została dopiero niedawno rozszerzona.

Polacy mistrzami planowania z wyprzedzeniem

Z raportu wynika również, że użytkownicy z Polski wyróżniają się na tle regionu pod względem planowania kursów z wyprzedzeniem. W całej Europie Środkowo-Wschodniej to właśnie Polacy najchętniej korzystali z tej opcji.

Ponad 52 proc. wszystkich przejazdów zaplanowanych wcześniej w 20. największych miastach regionu odbyło się w lokalizacjach na terenie Polski. Sama Warszawa odpowiadała za ponad 1/5 takich kursów. W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się także Kraków, Poznań, Trójmiasto i Wrocław.

Planowane przejazdy to najczęściej dojazdy na lotniska, ważne spotkania, egzaminy czy uroczystości rodzinne, w których punktualność ma kluczowe znaczenie. Dane Ubera sugerują, że coraz więcej osób nad Wisłą traktuje aplikację nie tylko jako awaryjny środek transportu, ale jako narzędzie do precyzyjnego układania dnia.

Nowi pasażerowie i długie trasy

Rok 2025 był też okresem intensywnego napływu nowych użytkowników. W samym czerwcu niemal 45 proc. wszystkich osób, które po raz pierwszy skorzystały z Ubera w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, stanowili pasażerowie z Polski. Dla porównania – około 1/5 debiutujących użytkowników pochodziła z Rumunii, a co dziesiąty nowy pasażer zamówił swój pierwszy kurs w Czechach.

W statystykach znajdziemy także rosnącą liczbę przejazdów długodystansowych, które coraz częściej wychodzą daleko poza granice pojedynczych miast. W zestawieniu najdłuższych kursów w regionie liderem okazała się Chorwacja, jednak Polska zajęła mocne drugie miejsce trzema bardzo długimi trasami krajowymi. Jedną z nich była podróż z Warszawy do Ustki – około 420 kilometrów pokonanych w jednym kursie.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Takie dane pokazują, że aplikacja przestaje być narzędziem używanym wyłącznie do krótkich przejazdów po centrum. Coraz częściej sprawdza się także w wielogodzinnych podróżach między dużymi miastami i kurortami, gdzie alternatywą są pociągi, autobusy lub własne auto.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: DenPhotos / Shutterstock, Canva

REKLAMA
Marcin Kusz
19.12.2025 06:05
Tagi: polskataksówkiTransportUber
Najnowsze
21:07
Domowe audio stanie się madrzejsze. Już nie musisz nic ustawiać
Aktualizacja: 2025-12-18T21:07:45+01:00
20:07
Na rynku monitorów tąpnięcie. A myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy
Aktualizacja: 2025-12-18T20:07:27+01:00
19:04
Windows 11 jest bezpieczny i niebezpieczny. Nic już nie rozumiem
Aktualizacja: 2025-12-18T19:04:13+01:00
18:41
Apple z monitorem, którego brakowało. Od dawna prosił się o poprawki
Aktualizacja: 2025-12-18T18:41:26+01:00
18:09
Android naprawia zrzuty ekranu. Czekałem na to cztery lata
Aktualizacja: 2025-12-18T18:09:13+01:00
17:11
Dostaniemy potężny zastrzyk technologii. Na stole wyjątkowa broń
Aktualizacja: 2025-12-18T17:11:05+01:00
16:37
ABW uruchamia bota na popularnym komunikatorze. Kontrowersyjny ruch
Aktualizacja: 2025-12-18T16:37:03+01:00
16:02
Karty graficzne dla ludu idą pod nóż. Bo się nie opłacamy
Aktualizacja: 2025-12-18T16:02:14+01:00
15:35
Powrót legendy Apple'a. Czekaliśmy 8 lat
Aktualizacja: 2025-12-18T15:35:01+01:00
15:00
Jaki ekspres De'Longhi wybrać? Sprawdziłem trzy i mam dla was odpowiedź
Aktualizacja: 2025-12-18T15:00:53+01:00
13:48
Lidl podsumował mój zakupowy rok. Wyszedłem z aplikacji przerażony
Aktualizacja: 2025-12-18T13:48:35+01:00
13:19
Karta microSD w iPhonie i drugi ekran? Dziwaczne, ale możliwe
Aktualizacja: 2025-12-18T13:19:06+01:00
12:16
Acer Predator X27UZ1O: monitor z listu do Mikołaja. Co potrafi?
Aktualizacja: 2025-12-18T12:16:48+01:00
11:56
Allegro łączy siły z Żabką. Masz Smart!, zapłacisz mniej za zakupy
Aktualizacja: 2025-12-18T11:56:32+01:00
10:58
Kometa 3I/Atlas zachowuje się coraz dziwniej. "15 anomalii"
Aktualizacja: 2025-12-18T10:58:23+01:00
9:44
Kapitalna nowość w ChatGPT. Klikasz aplikację i jedziesz
Aktualizacja: 2025-12-18T09:44:05+01:00
9:30
Polityk straszy pociągami jadącymi 350 km/h. Boisz się?
Aktualizacja: 2025-12-18T09:30:30+01:00
8:45
AI wypija tyle wody, co cała ludzkość razem wzięta. Porażające dane
Aktualizacja: 2025-12-18T08:45:54+01:00
7:43
Zapłać, żeby linkować. Facebook oszalał
Aktualizacja: 2025-12-18T07:43:34+01:00
6:11
Windows 11 zada ci pytanie. Lepiej się nie zgadzaj
Aktualizacja: 2025-12-18T06:11:00+01:00
6:11
Inne lodowce topnieją, ten nie. Trop prowadzi przez 105 metrów lodu
Aktualizacja: 2025-12-18T06:11:00+01:00
6:04
Chiny wiercą w Himalajach. "Przepis na kataklizm"
Aktualizacja: 2025-12-18T06:04:00+01:00
6:02
Sosnowiec zamawia wojskowy zestaw na drony. Chce mieć własną tarczę
Aktualizacja: 2025-12-18T06:02:00+01:00
6:00
Polska to kręgosłup NATO. Generał tłumaczy, dlaczego pełnimy kluczową rolę
Aktualizacja: 2025-12-18T06:00:00+01:00
21:00
Google ma dość czatów. Z botem pogadasz jak w epoce bita łupanego
Aktualizacja: 2025-12-17T21:00:31+01:00
19:24
Amerykanie mówią, że Europa dyskryminuje ich firmy. Grożą zemstą
Aktualizacja: 2025-12-17T19:24:22+01:00
18:42
Następca Skyrima? Bethesda bez litości
Aktualizacja: 2025-12-17T18:42:25+01:00
18:30
Rosomak dostaje nowe życie. Świetna wiadomość dla polskiej armii
Aktualizacja: 2025-12-17T18:30:51+01:00
17:56
Wiedźmin 3 z nowym dodatkiem. Szykuj się
Aktualizacja: 2025-12-17T17:56:51+01:00
17:08
Apple naprawi tanie telefony. iPhone 17e ma w końcu trzymać poziom
Aktualizacja: 2025-12-17T17:08:56+01:00
16:28
Samsung ma sposób na drogi RAM. Mam nadzieję, że to pomoże
Aktualizacja: 2025-12-17T16:28:19+01:00
16:06
Instagram na telewizorze. Tego się nikt nie spodziewał
Aktualizacja: 2025-12-17T16:06:02+01:00
16:00
OnePlus 15R - recenzja. Bateria tak potężna, że rzuciłem się sprawdzać grubość telefonu
Aktualizacja: 2025-12-17T16:00:00+01:00
16:00
To miał być tani zegarek z ekranem premium. OnePlus Watch Lite - test
Aktualizacja: 2025-12-17T16:00:00+01:00
15:00
Sprzedają stary RAM jako nowy DDR5. Bezczelność
Aktualizacja: 2025-12-17T15:00:25+01:00
14:27
Czesi się doigrają. Szykuje się kara za anulowanie pociągów
Aktualizacja: 2025-12-17T14:27:29+01:00
13:51
Steam odpalił podsumowanie dla graczy. Czas sprawdzić wynik
Aktualizacja: 2025-12-17T13:51:24+01:00
13:05
Poczta Polska obiecuje dostawę na święta. Jest ostateczny termin
Aktualizacja: 2025-12-17T13:05:49+01:00
12:44
Biorą się za głośnych pasażerów. Naprawdę trzeba ludzi wychowywać?
Aktualizacja: 2025-12-17T12:44:34+01:00
12:01
Jaki robot sprzątający do 2000 zł. Nie trzeba wydawać majątku, żeby dobrze sprzątał
Aktualizacja: 2025-12-17T12:01:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA