Uber pokazał, jak Polacy nakręcają ruch. Nie śpimy, bo jeździmy

Uber właśnie podsumował 2025 r. w Europie Środkowo-Wschodniej i okazało się, że to Polacy w dużej mierze nakręcają ruch w aplikacji. Warszawa i inne miasta nad Wisłą królują w nocnych przejazdach, coraz chętniej wybierają wygodniejsze i ekologiczne opcje, a do tego biją rekordy w planowaniu kursów z wyprzedzeniem oraz w błyskawicznym czasie dojazdu kierowców.

Nocne życie należy do Polaków

Z danych Ubera wynika, że w mijającym roku największe natężenie przejazdów w regionie przypadało na piątkowe i sobotnie wieczory, mniej więcej między godziną 18 a 19. Prawdziwy ruch zaczynał się jednak później, bo po północy. To wtedy Polacy pokazali, jak bardzo lubią przemieszczać się po miastach.

Według statystyk użytkownicy z Polski odpowiadali za ponad 56 proc. wszystkich przejazdów realizowanych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej między północą a godziną 6:00 rano. Dużą rolę odegrała tu Warszawa, która samodzielnie wygenerowała ponad 1/4 nocnych kursów w całym regionie. Stolica wyprzedziła pod tym względem Bukareszt, Pragę czy Budapeszt, zyskując w raporcie łatkę regionalnej metropolii night life’u.

W statystykach po północy widać też mocną pozycję Krakowa, który odpowiada za około 10 proc. nocnych przejazdów. W efekcie to właśnie polskie miasta dominują w liczbie kursów realizowanych po godzinie 24:00 – zarówno wśród imprezowiczów wracających do domu, jak i osób pracujących w trybie zmianowym czy korzystających z nocnych połączeń kolejowych i lotniczych.

Komfort ważniejszy niż sama cena

Podsumowanie roku pokazuje wyraźną zmianę sposobu korzystania z Ubera. Coraz rzadziej chodzi wyłącznie o najtańszy przejazd z punktu A do B, a coraz częściej o dopasowanie usługi do konkretnych oczekiwań – wygodniejsze auto, wyższy standard czy ciszę i spokój w drodze.

W regionie Europy Centralnej wyraźnie rośnie popularność przejazdów wyższej klasy, a liderem ponownie okazała się Warszawa. W kategorii Uber Comfort w stolicy zrealizowano około 35 proc. kursów więcej niż w Bukareszcie i ponad dwukrotnie więcej niż w Pradze. To tak naprawdę oznacza, że część pasażerów jest gotowa dopłacić za większą przestrzeń w kabinie, bardziej komfortowy samochód i spokojniejszą podróż.

Warszawa znalazła się też na podium, jeśli chodzi o przejazdy w wersji premium – Uber Black. Według danych około 28 proc. wszystkich kursów tej klasy zrealizowanych łącznie w Warszawie, Bukareszcie i Pradze przypada właśnie na naszą stolicę. W praktyce oznacza to, że auta z wyższej półki – wybierane chętnie na biznesowe spotkania, śluby, bankiety czy dojazdy na lotnisko – coraz częściej jeżdżą po polskich ulicach.

Zielone przejazdy na polskich ulicach

Zmiana widoczna jest także w statystykach dotyczących ekologii. Uber podkreśla, że polskie miasta wyraźnie awansowały w rankingu popularności opcji Green, czyli przejazdów realizowanych samochodami hybrydowymi lub elektrycznymi.

Połowa miast z pierwszej dziesiątki zestawienia dla usługi Uber Green w regionie Europy Środkowo-Wschodniej leży w Polsce. Co więcej, to właśnie polscy użytkownicy odpowiadają za około 87 proc. wszystkich zielonych przejazdów zarejestrowanych w regionie.

Rośnie więc grupa pasażerów, którzy przy wyborze transportu biorą pod uwagę nie tylko cenę i czas przejazdu, lecz także wpływ na środowisko. Hybrydy i elektryki pojawiają się coraz częściej w aplikacji, a jednocześnie są chętniej wybierane – nie tylko w dużych aglomeracjach, ale też w miastach średniej wielkości, gdzie usługa została dopiero niedawno rozszerzona.

Polacy mistrzami planowania z wyprzedzeniem

Z raportu wynika również, że użytkownicy z Polski wyróżniają się na tle regionu pod względem planowania kursów z wyprzedzeniem. W całej Europie Środkowo-Wschodniej to właśnie Polacy najchętniej korzystali z tej opcji.

Ponad 52 proc. wszystkich przejazdów zaplanowanych wcześniej w 20. największych miastach regionu odbyło się w lokalizacjach na terenie Polski. Sama Warszawa odpowiadała za ponad 1/5 takich kursów. W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się także Kraków, Poznań, Trójmiasto i Wrocław.

Planowane przejazdy to najczęściej dojazdy na lotniska, ważne spotkania, egzaminy czy uroczystości rodzinne, w których punktualność ma kluczowe znaczenie. Dane Ubera sugerują, że coraz więcej osób nad Wisłą traktuje aplikację nie tylko jako awaryjny środek transportu, ale jako narzędzie do precyzyjnego układania dnia.

Nowi pasażerowie i długie trasy

Rok 2025 był też okresem intensywnego napływu nowych użytkowników. W samym czerwcu niemal 45 proc. wszystkich osób, które po raz pierwszy skorzystały z Ubera w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, stanowili pasażerowie z Polski. Dla porównania – około 1/5 debiutujących użytkowników pochodziła z Rumunii, a co dziesiąty nowy pasażer zamówił swój pierwszy kurs w Czechach.

W statystykach znajdziemy także rosnącą liczbę przejazdów długodystansowych, które coraz częściej wychodzą daleko poza granice pojedynczych miast. W zestawieniu najdłuższych kursów w regionie liderem okazała się Chorwacja, jednak Polska zajęła mocne drugie miejsce trzema bardzo długimi trasami krajowymi. Jedną z nich była podróż z Warszawy do Ustki – około 420 kilometrów pokonanych w jednym kursie.

Takie dane pokazują, że aplikacja przestaje być narzędziem używanym wyłącznie do krótkich przejazdów po centrum. Coraz częściej sprawdza się także w wielogodzinnych podróżach między dużymi miastami i kurortami, gdzie alternatywą są pociągi, autobusy lub własne auto.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: DenPhotos / Shutterstock, Canva

Marcin Kusz 19.12.2025 06:05

