Taksówki powietrzne na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 r. Trwają przygotowania

Według doniesień BBC system przypominałby znane już aplikacje przewozowe, z których korzystamy na co dzień – użytkownik zamawiałby transport przez telefon, a lot między głównymi punktami w aglomeracji trwałby od 10 do 20 minut. Cena? Ma być porównywalna do przejazdu Uberem. Taksówki startowałyby i lądowały pionowo, co znacznie zwiększy ich elastyczność w zatłoczonym terenie miejskim.