/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

OpenAI pozwane. Rodzice mówią wprost: "ChatGPT zabił naszego syna"

OpenAI zostało pozwane po tym jak rodzina zmarłego nastolatka odczytała logi rozmów z ChatGPT, w którym czatbot podpowiadał 16-letniemu Adamowi jak targnąć się na swoje życie. Firma Sama Altmana przeprasza i zapowiada zmiany.

Malwina Kuśmierek
OpenAI zostało pozwane po śmierci nastolatka
REKLAMA

Choć ChatGPT nie raz i nie dwa udowodnił, że może być całkiem przydatnym narzędziem, to ilość negatywnych historii z udziałem czatbota OpenAI przytłacza. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca pisaliśmy o ChatcieGPT jako powierniku kobiety w kryzysie, sugerowaniu toksycznej substancji jako zamiennika soli i przekonaniu mężczyzny, że od niego zależą losy świata. Teraz do tej listy dochodzi tragiczna historia 16-letniego Adama.

REKLAMA

ChatGPT zachęcał do szukania wsparcia, jednocześnie pomagając w wiązaniu liny

Jeśli zmagasz się z myślami o odebraniu sobie życia, znajdujesz się w kryzysie emocjonalnym lub znasz osobę wymagającą pomocy, zadzwoń na całodobowy numer wsparcia 116 111 (dla dzieci i młodzieży) lub 800 70 2222 (Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym). W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia niezwłocznie zadzwoń na numer 112.

Jak opisał The New York Times, nastolatek z Kalifornii odebrał sobie życie w kwietniu tego roku, a jego rodzina odkryła później, że przez wiele miesięcy prowadził rozmowy z ChatGPT. Zamiast jedynie pomagać w nauce, czatbot stał się dla niego powiernikiem, z którym dzielił się emocjonalnymi rozterkami i planami targnięcia się na swoje życie. W jednej z rozmów zatytułowanej "Hanging Safety Concerns” ("Obawy o bezpieczeństwo wieszania", Adam pytał o szczegóły techniczne dotyczące wiązania pętli i wytrzymałości sznura.

Adam ze względu na problemy zdrowotne musiał w 10 klasie (odpowiednik polskiej drugiej klasy liceum) zmienić tryb nauki na zdalny - z planem, że w 11 klasie powróci do nauki stacjonarnej. By wspomóc się w nauce, w styczniu zakupił on subskrypcję ChatGPT Plus, którą początkowo wykorzystywał jedynie do nauki. Jednak z czasem rozmowy z czatbotem wyszły poza pierwotną ideę, a ChatGPT stał się powiernikiem nastolatka. Oraz pomocnikiem.

Adam zwierzył się czatbotowi z uczucia obojętności emocjonalnej oraz poczucia braku sensu życia. Choć ChatGPT wyrażał empatię i zachęcał 16-latka do szukania pomocy, to równolegle odpowiadał mu na pytania związane z odebraniem sobie życia i wyjaśniał działanie różnych metod stosowanych przez osoby targające się na swoje życie. W tygodniach bezpośrednio poprzedzających tragiczny piątek 11 kwietnia, ChatGPT analizował zdjęcia przesyłane mu przez Adama i podpowiadał, czy przygotowana przez niego lina i pętla są wystarczająco wytrzymałe.

Rodzice Adama - Maria i Matt Raine - podkreślają, że to właśnie rozmowy z czatbotem zaważyły na decyzji ich syna. "ChatGPT stał się jego najlepszym przyjacielem" - wspomniał ojciec. Z kolei według matki Adama to ChatGPT "zabił ich syna". W pozwie złożonym przeciwko OpenAI oraz Samowi Altmanowi oskarżają firmę o stworzenie produktu "intencjonalnie projektowanego tak, by wywoływać psychologiczną zależność", bez odpowiednich zabezpieczeń chroniących młodych użytkowników.

OpenAI: "widzieliśmy sytuacje, w których treści, które powinny zostać zablokowane, nie zostały zablokowane"

OpenAI w przesłanym mediom oświadczeniu złożyło kondolencje rodzinie Rainesów i przyznało, że obecne mechanizmy bezpieczeństwa najlepiej sprawdzają się w krótkich rozmowach, natomiast mogą zawodzić w długich i intensywnych interakcjach. Firma zapowiedziała aktualizacje, które mają lepiej rozpoznawać oznaki kryzysu psychicznego i szybciej kierować użytkowników do profesjonalnej pomocy. W planach są m.in. klikalne odnośniki do lokalnych numerów wsparcia, narzędzia kontroli rodzicielskiej oraz możliwość wglądu w historię korzystania z aplikacji przez dzieci.

"Takie zmiany wymagają czasu i ostrożności, ale tragedie takie jak ta sprawiają, że musimy działać szybciej"

Firma poinformowała także o zatrudnieniu psychiatry, który ma współpracować przy projektowaniu systemów bezpieczeństwa w ChatGPT.

REKLAMA

Eksperci zwracają uwagę, że odpowiedzialność za podobne tragedie jest trudna do jednoznacznego ustalenia. - Powody, dla których młodzi ludzie myślą o odebraniu sobie życia, są zwykle złożone i rzadko sprowadzają się do jednego czynnika - wyjaśnia Jonathan Singer, profesor Uniwersytetu Loyola w Chicago.

Rodzice Adama są jednak przekonani, że czatbot utwierdzał go w mrocznych myślach i izolował od bliskich - i to właśnie on jest winien jego śmierci. Wobec czego Rainesowie zdecydowali się złożyć pozew. W sądzie reprezentowała ich organizacja Tech Justice Law Project, czyli ta sama, która jest bezpośrednio zaangażowana w inną, podobną sprawę 14-latka z Florydy. Sewell Setzer III w 2024 roku targnął się na swoje życie po tym jak zachęcił go do tego czabot Character.AI imitujący postać z serialu "Gra o Tron".

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
27.08.2025 08:48
Tagi: ChatGPTOpenAI
Najnowsze
9:00
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo nad Polską? Ta praca jest dla ciebie
Aktualizacja: 2025-08-27T09:00:16+02:00
8:48
OpenAI pozwane. Rodzice mówią wprost: "ChatGPT zabił naszego syna"
Aktualizacja: 2025-08-27T08:48:47+02:00
7:42
Który model Kindle wybrać w 2025? Porównanie czytników e-booków od Amazonu
Aktualizacja: 2025-08-27T07:42:26+02:00
7:24
Konferencja Apple potwierdzona. Wiemy, kiedy iPhone 17 i reszta atrakcji
Aktualizacja: 2025-08-27T07:24:43+02:00
6:45
Nowe Kraby zasypują braki po wsparciu Ukrainy. Są na Śląsku
Aktualizacja: 2025-08-27T06:45:00+02:00
6:34
AI wpływa na rynek pracy. Są badania, nie jest dobrze
Aktualizacja: 2025-08-27T06:34:00+02:00
6:23
Bilet za 12 zł, a i tak wolą samolot. Pociągi muszą gnać 350 km/h
Aktualizacja: 2025-08-27T06:23:00+02:00
6:12
Niepozorna jaskinia skrywa sekret rolnictwa sprzed 9 tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-08-27T06:12:00+02:00
6:01
Zrobili generator niemożliwych figur 3D. Nie mają prawa istnieć, a jednak
Aktualizacja: 2025-08-27T06:01:00+02:00
20:23
Idą ciężkie czasy dla grubych ludzi. Albo odchudzanie, albo dwa bilety
Aktualizacja: 2025-08-26T20:23:18+02:00
19:27
Polska i stacja kosmiczna. To nie sen, rząd rozmawia z Axiom Space
Aktualizacja: 2025-08-26T19:27:00+02:00
19:09
Polska premiera Honor Magic V5 - taka jest cena składanej smukłości
Aktualizacja: 2025-08-26T19:09:43+02:00
18:45
Windows 10 zażąda okupu. Tak Microsoft chce zarabiać na spóźnionych
Aktualizacja: 2025-08-26T18:45:50+02:00
18:14
Ekspert od AI: dochód gwarantowany 10 tys. dol. to jedyne wyjście
Aktualizacja: 2025-08-26T18:14:08+02:00
17:35
Koniec wolności na Androidzie. Nie włączysz apki z dowolnego źródła
Aktualizacja: 2025-08-26T17:35:12+02:00
17:18
Vivo dla Spider's Web: za 5 lat gogle zaczną wypierać smartfony
Aktualizacja: 2025-08-26T17:18:43+02:00
16:38
Starzy informatycy tego nie zdzierżą. Kod Microsoftu będzie częścią Linuxa
Aktualizacja: 2025-08-26T16:38:01+02:00
16:33
Czemu koty nienawidzą wody? Naukowcy mają niezłą odpowiedź
Aktualizacja: 2025-08-26T16:33:17+02:00
15:25
Polski dom zasilany tylko wodorem i słońcem. W USA są nim zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-26T15:25:03+02:00
15:17
Spotify ma nową funkcję. Zrobią wszystko, żebyś nie zamknął apki
Aktualizacja: 2025-08-26T15:17:07+02:00
15:08
Orange wyłącza 3G w Polsce. Sprawdź, czy babcia zostanie w sieci
Aktualizacja: 2025-08-26T15:08:39+02:00
14:40
Google ostrzega przed tarczami zegarków. To nie żart, ma być skromnie
Aktualizacja: 2025-08-26T14:40:59+02:00
13:51
Zakupy bez logowania i formalności? Z InPost Pay to możliwe
Aktualizacja: 2025-08-26T13:51:53+02:00
13:21
Galaxy S25 FE wyciekł w całej krasie. Brakuje już tylko ceny
Aktualizacja: 2025-08-26T13:21:19+02:00
13:08
Mateczko, ale potwór. Bateria w nowym telefonie realme będzie przerażająco wielka
Aktualizacja: 2025-08-26T13:08:31+02:00
12:30
Miasto wprowadziło prohibicję na czipsy. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-08-26T12:30:32+02:00
11:31
Biało-czerwona amunicja powstaje w Polsce. To ma być gwarancja naszego bezpieczeństwa
Aktualizacja: 2025-08-26T11:31:12+02:00
11:05
Google zapłaci Polakom. Sąd nie miał litości
Aktualizacja: 2025-08-26T11:05:39+02:00
10:00
Rozwiązali problem zużytej odzieży. Nie będzie trzeba jeździć do PSZOK
Aktualizacja: 2025-08-26T10:00:41+02:00
10:00
Graliśmy w Sonic Racing: CrossWorlds. Twórcy walą w Nintendo
Aktualizacja: 2025-08-26T10:00:00+02:00
9:53
Trump grozi Europie. Potraktuje unijnych urzędników gorzej niż Putina
Aktualizacja: 2025-08-26T09:53:13+02:00
9:17
Gdzie się podziało Spotify Super Premium? Kuriozalne powody opóźnienia
Aktualizacja: 2025-08-26T09:17:12+02:00
8:50
Zamkną dworzec Warszawa Centralna. Szykujcie się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-08-26T08:50:57+02:00
8:42
Łatwe klonowanie dysku twardego na dysk SSD w systemie Windows bez utraty danych. Jak to zrobić?
Aktualizacja: 2025-08-26T08:42:59+02:00
7:46
Wiemy, jak wyglądają nowe iPhone'y 17. Polski sklep się wygadał
Aktualizacja: 2025-08-26T07:46:04+02:00
6:51
Znaleziono nowy gatunek dinozaura. Jedna rzecz szczególnie intryguje
Aktualizacja: 2025-08-26T06:51:00+02:00
6:41
Chcą użyć Jowisza do wykrycia ciemnej materii. Zaskakująca teoria
Aktualizacja: 2025-08-26T06:41:00+02:00
6:31
Pszczeli jad zwalczył boreliozę? Lekarze nie mogą uwierzyć
Aktualizacja: 2025-08-26T06:31:00+02:00
6:21
Sprawdzili, jak kosić trawniki w mieście. Rzadziej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-08-26T06:21:00+02:00
6:11
iPhone ładujący AirPodsy bezprzewodowo? Uwierzę, jak podłączę
Aktualizacja: 2025-08-26T06:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA