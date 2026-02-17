Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Steam Deck niedostępny w Polsce. Co za bzdura, winne wielkie korpo

Mamy kolejną ofiarę wielkich zmian na rynku. Jest nim popularny Steam Deck. Przenośny komputer do grania stał się niedostępny w Polsce i na całym świecie. 

Albert Żurek
Steam Deck
REKLAMA

W ostatnich miesiącach kupno sprzętu do grania stało się wyjątkowo kosztowne. Komputery do gier podrożały nawet kilkukrotnie ze względu na drogi RAM oraz dyski SSD. Laptopy i konsole największych graczy wciąż trzymają cenę, ale niebawem może się to zmienić. Steam mimo swojej pozycji również musi zrezygnować z mobilnego grania.

REKLAMA

Steam Deck znika ze sklepu. Powodem droga pamięć

Producent Steam Decka na stronie internetowej urządzenia przyznaje, że sprzęt jest czasowo niedostępny w niektórych regionach. Braki są bezpośrednio związane z niedoborem pamięci operacyjnej i masowej. W efekcie czego w wybranych krajach wariant OLED wyposażony w 512 GB lub 1 TB pamięci. Całkowity brak dostępności można zauważyć np. w USA.

Jak to wygląda w Polsce? U nas jest nieco lepiej. Niedostępna jest tylko wersja 512 GB wyceniona na 2599 zł. Wersję z wyższą pamięcią 1 TB wciąż możemy kupić za 3099 zł. Nie kupimy też podstawowego Steam Decka z ekranem LCD i 256 GB pamięci SSD na dane, lecz ten wariant został wycofany ze sprzedaży jakiś czas temu.

Jeśli trend będzie kontynuowany i Valve zdecyduje się na wycofywanie produkcji urządzenia, możemy spodziewać się, że prędzej czy później sprzęt w ostatniej wersji także zniknie ze sprzedaży w Polsce. Być może to ostatnia szansa na kupno tego urządzenia.

Kryzys na rynku pamięci trwa dopiero od kilku miesięcy, a już zdążył zebrać ogromne żniwa. Eksperci powiązani z branżą modułów DRAM i NAND uważają, że sytuacja ma potrwać nawet kilka lat - wskazuje się nawet 2030 r. W tym czasie mniejsi producenci sprzętu niechętnie będą uzupełniać zapasy urządzeń wymagających mnóstwo drogiej pamięci. Jeśli chcieliby pozostać na rynku musieliby zdecydować się na podwyżki cen, co w przypadku sprzętów takich jak Steam Deck nie jest możliwe.

Czytaj też:

Steam Machine już wcześniej stał się ofiarą kryzysu

Pod koniec ubiegłego roku Valve zaprezentowało Steam Machine - miniaturowy komputer do gier działający na systemie Steam OS. Podczas premiery pominięto bardzo istotną kwestię ceny. Z niedawnych doniesień wynika, że sprzęt ma zostać mocno opóźniony.

REKLAMA

Jeśli sprzęt trafi na rynek jeszcze w tym roku, będzie musiał kosztować znacznie więcej niż firma początkowo zakładała. Granie ponownie staje się drogim hobby. Niebawem wszystko może być drogie.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
17.02.2026 19:57
Tagi: Komputer do gierKonsole do gierSteamValve
Najnowsze
19:00
Shein jest celowo uzależniający. Udowodnili to, posypią się kary
Aktualizacja: 2026-02-17T19:00:10+01:00
18:51
Rząd rozdał ludziom czujniki dymu i czadu. “To groźne buble”
Aktualizacja: 2026-02-17T18:51:14+01:00
18:07
Królowie RPG z Polski i Czech za darmo w Game Pass. Dziękuję panie Microsoft
Aktualizacja: 2026-02-17T18:07:23+01:00
17:55
Lekarze proszą: słuchawek używajcie stosując zasadę 60/60. Nie znałem
Aktualizacja: 2026-02-17T17:55:44+01:00
17:35
Messenger i WhatsApp mam już głęboko w pompie. Pisz mi SMS-y
Aktualizacja: 2026-02-17T17:35:00+01:00
17:12
Saturator SodaStream w rekordowo niskiej cenie. Pa pa kaucja za butelki
Aktualizacja: 2026-02-17T17:12:37+01:00
16:12
Kraków szykuje antykoncepcję dla gołębi. Dobrze czytasz
Aktualizacja: 2026-02-17T16:12:53+01:00
15:54
Xiaomi ma kapitalne wieści. Drożyzna opanowana, Xiaomi 17 Ultra kusi ceną
Aktualizacja: 2026-02-17T15:54:09+01:00
15:42
Prezes Samsunga walczył o tańsze smartfony. Poległ, ale my mamy złotówkę
Aktualizacja: 2026-02-17T15:42:19+01:00
15:20
Uciszyli królów życia gadających przez telefon. Tak musi być wszędzie
Aktualizacja: 2026-02-17T15:20:16+01:00
14:55
Meta zabiła Messengera w oknie. Tracimy ostatnią bezfacebookową przystań
Aktualizacja: 2026-02-17T14:55:23+01:00
13:56
Orange ulepsza abonament. Żałuję, że się pospieszyłem
Aktualizacja: 2026-02-17T13:56:07+01:00
13:47
Msze w Watykanie jak Netflix. Skanujesz kod i wszystko rozumiesz
Aktualizacja: 2026-02-17T13:47:38+01:00
13:19
Miliardy na beton. Rusza wielki program budowy schronów w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-17T13:19:21+01:00
12:30
Rekordziści systemu kaucyjnego. Oddają i odbierają setki złotych
Aktualizacja: 2026-02-17T12:30:27+01:00
11:19
Wywiercili starożytne bakterie. "Są odporne na nasze antybiotyki"
Aktualizacja: 2026-02-17T11:19:05+01:00
10:30
Ruszyły kontrole abonamentu RTV. Będą chodzić po domach
Aktualizacja: 2026-02-17T10:30:01+01:00
8:43
Wsiadasz i jedziesz bez kontroli. Idzie wielka zmiana w PKP Intercity
Aktualizacja: 2026-02-17T08:43:28+01:00
8:08
Ukradną iPhone’a? Apple zareaguje automatycznie
Aktualizacja: 2026-02-17T08:08:17+01:00
7:14
Vinted tnie konta jak leci. Mały handel dostał w twarz od Unii
Aktualizacja: 2026-02-17T07:14:35+01:00
7:00
Nie kupisz nowego dysku. Produkcja na 2026 r. wyprzedana na amen
Aktualizacja: 2026-02-17T07:00:00+01:00
6:33
Właściciel Facebooka idzie po wasze twarze. Wykorzysta do tego niewidomych
Aktualizacja: 2026-02-17T06:33:21+01:00
6:31
Google zasypany prośbami z Polski. "Chcemy zniknąć z sieci"
Aktualizacja: 2026-02-17T06:31:56+01:00
6:31
Kradną nam wspomnienia. Nawet przeszłość musi być zmyślona
Aktualizacja: 2026-02-17T06:31:00+01:00
6:21
Myszy komputerowe będą z biomateriału. Tak wyglądają prototypy przyszłości
Aktualizacja: 2026-02-17T06:21:00+01:00
6:11
Znaleźli sposób na blokujących ścieżki rowerowe. Mandaty będą lecieć z automatu
Aktualizacja: 2026-02-17T06:11:00+01:00
21:47
Jak znaleźć iPhone'a i inne sprzęty Apple'a? Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2026-02-16T21:47:55+01:00
21:32
Obiecałem sobie, że nie kupię nowego iPhone'a. Apple właśnie mnie złamał
Aktualizacja: 2026-02-16T21:32:38+01:00
21:15
Monster Hunter Stories 3 to pierwszy raz, kiedy trzeba dać serii szansę - test
Aktualizacja: 2026-02-16T21:15:37+01:00
20:54
Centra danych pożerają kolejny segment. Zjedzą twój domowy internet
Aktualizacja: 2026-02-16T20:54:32+01:00
20:34
Windows już zalepiony Copilotem. Teraz Microsoft pcha się na Maca
Aktualizacja: 2026-02-16T20:34:46+01:00
20:11
Dobre wieści: już nie trzeba oszczędzać na PlayStation 6
Aktualizacja: 2026-02-16T20:11:37+01:00
19:57
Hejtowaliście wygląd iOS 26. Apple właśnie was przejrzał
Aktualizacja: 2026-02-16T19:57:45+01:00
19:26
Koniec psucia sygnału GPS nad Polską. Nasze satelity namierzą sprawców
Aktualizacja: 2026-02-16T19:26:27+01:00
18:33
Sprzedają Galaxy S26 przed premierą. Skąd oni to wzięli?
Aktualizacja: 2026-02-16T18:33:26+01:00
18:08
Francja bierze nasze Pioruny. Polska broń podbija Europę
Aktualizacja: 2026-02-16T18:08:50+01:00
17:48
Windows 11 psuje WiFi. Lepiej szybko pobierz nową aktualizację
Aktualizacja: 2026-02-16T17:48:45+01:00
17:17
Apple zapowiada worek nowości. Lepiej wstrzymaj się z zakupami
Aktualizacja: 2026-02-16T17:17:15+01:00
16:48
Post przerywany nie działa. "Równie dobrze możesz nic nie robić"
Aktualizacja: 2026-02-16T16:48:36+01:00
16:20
Samsung pokazał najlepszą funkcję Galaxy S26. Chcę to w każdym telefonie
Aktualizacja: 2026-02-16T16:20:12+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA