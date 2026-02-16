Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Dobre wieści: już nie trzeba oszczędzać na PlayStation 6

PlayStation 6 dopiero w 2029? AI zjada pamięci, a Sony zmienia plany. I wcale nie musi to być zła wiadomość.

Maciej Gajewski
PlayStation 6 rok premiery
REKLAMA

Wygląda na to, że PlayStation 6 - konsola, którą wielu graczy jeszcze niedawno widziało na horyzoncie w okolicach przyszłego  roku - może pojawić się znacznie później niż zakładano. Według najnowszych doniesień Sony rozważa przesunięcie premiery nawet na 2028 lub 2029 rok, a winowajcą jest globalny kryzys pamięci napędzany przez boom na sztuczną inteligencję.

Dla tych, co ignorowali ostatnie doniesienia medialne z rynku IT: w ostatnich miesiącach zapotrzebowanie na pamięci DRAM i NAND eksplodowało. Nie przez smartfony, nie przez laptopy, ale przez centra danych budowane pod generatywną AI. Firmy takie jak Google, Nvidia czy OpenAI wykupują ogromne partie kości pamięci, zanim ktokolwiek inny zdąży mrugnąć. Bloomberg opisuje sytuację jako największą dysproporcję między popytem a podażą w branży od dekad.

REKLAMA

Czytaj też:

Efekt? Ceny DRAM potrafią skoczyć o 75 proc. w ciągu miesiąca, a producenci elektroniki użytkowej zostają na końcu kolejki. W tym Sony, które - według źródeł - nie chce ryzykować premiery konsoli w momencie, gdy jej koszt mógłby przekroczyć zdrowy rozsądek.

To opóźnienie będzie skrajną anomalią w historii całej marki PlayStation

Sony od lat trzymało się rytmu: nowa generacja co 6-7 lat. PS4 - 2013, PS5 - 2020. Logika podpowiadała, że PS6 zobaczymy w 2027. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że cykl życia PS5 może wydłużyć się do rekordowych 9 lat.

To byłby najdłuższy okres między generacjami w historii PlayStation.

Według reportażu Bloomberga Sony obawia się, że wypuszczenie PS6 w czasie gdy pamięć jest droga i trudno dostępna skończyłoby się albo absurdalnie wysoką ceną konsoli, albo gigantycznymi stratami. A tego firma woli uniknąć.

Coś czuję, że mało osób będzie rozczarowanych

Opóźnienie brzmi jak powód do narzekania, tyle że wielu graczy może przyjąć tę wiadomość z ulgą. PS5 - mimo że ma już swoje lata - wciąż nie doczekało się pełnego wykorzystania swojego potencjału. Zarówno pod względem mocy, jak i biblioteki gier. Zwłaszcza tego drugiego. Choć z drugiej strony nowa generacja jest potrzebna. Może nie tyle graczom, co twórcom gier.

Technika śledzenia promieni znacząco redukuje koszt produkcji gry w porównaniu do cieniowania jej klasycznymi metodami - a wszystkie odmiany PlayStation 5 obsługują przeliczenia związane z ray tracingiem w sposób na dzisiejsze standardy mocno ułomny.

Przede wszystkim jednak - między innymi z uwagi na opisany wyżej kryzys, choć nie tylko - deweloperzy będą w coraz większym stopniu polegać na technologiach AI rekonstrukcji obrazu i generowania klatek animacji (DLSS, FSR, XeSS). Samo zwiększanie rozmiaru i mocy układów graficznych się już nie sprawdza - są znacznie droższe zapewniając w zamian niewspółmierne korzyści. Tylko PlayStation 5 Pro i na swój sposób next-genowy Switch 2 zawierają sprzętowe akceleratory AI.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Empik
Okazja na PS5 Pro!
Empik

Oczywiście Sony nie komentuje sprawy, ale przecieki sugerują, że PS6 może otrzymać nawet 30 GB pamięci GDDR7 - niemal dwukrotnie więcej niż PS5.  Brzmi imponująco, ale przy obecnych cenach pamięci taka konfiguracja mogłaby windować cenę konsoli powyżej 900 dol. A to już poziom, przy którym nawet najbardziej zagorzali fani zaczęliby się zastanawiać czy warto.

To nie jest kryzys, który dotyka wyłącznie Sony. Nintendo - według raportów - rozważa podwyżkę ceny Switcha 2 właśnie z powodu rosnących kosztów pamięci. Microsoft z kolei nadal celuje w premierę nowego Xboxa w przyszłym roku, ale analitycy ostrzegają, że i ta data może być zagrożona, jeśli sytuacja na rynku pamięci się nie ustabilizuje.

REKLAMA

Czy 2029 to realny termin?

Według Bloomberga - jak najbardziej. Sony ma rozważać oba warianty: 2028 i 2029. Wszystko zależy od tego, jak szybko rynek pamięci wróci do równowagi i czy AI przestanie pożerać zasoby w tempie, które dziś trudno nazwać zdrowym. Gracze będą musieli dalej "męczyć się" z mocno już leciwym PlayStation 5. Przyglądając się opiniom wyrażanym w social mediach - nie mają nic przeciwko.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
16.02.2026 20:11
Tagi: Konsole do gierPlayStationSony
Najnowsze
19:57
Hejtowaliście wygląd iOS 26. Apple właśnie was przejrzał
Aktualizacja: 2026-02-16T19:57:45+01:00
19:26
Koniec psucia sygnału GPS nad Polską. Nasze satelity namierzą sprawców
Aktualizacja: 2026-02-16T19:26:27+01:00
18:33
Sprzedają Galaxy S26 przed premierą. Skąd oni to wzięli?
Aktualizacja: 2026-02-16T18:33:26+01:00
18:08
Francja bierze nasze Pioruny. Polska broń podbija Europę
Aktualizacja: 2026-02-16T18:08:50+01:00
17:48
Windows 11 psuje WiFi. Lepiej szybko pobierz nową aktualizację
Aktualizacja: 2026-02-16T17:48:45+01:00
17:17
Apple zapowiada worek nowości. Lepiej wstrzymaj się z zakupami
Aktualizacja: 2026-02-16T17:17:15+01:00
16:48
Post przerywany nie działa. "Równie dobrze możesz nic nie robić"
Aktualizacja: 2026-02-16T16:48:36+01:00
16:20
Samsung pokazał najlepszą funkcję Galaxy S26. Chcę to w każdym telefonie
Aktualizacja: 2026-02-16T16:20:12+01:00
15:28
Bałtyk znika w oczach. Takiej sytuacji nie było od 1886 r., plaże są gigantyczne
Aktualizacja: 2026-02-16T15:28:05+01:00
14:59
Apple skopiuje Samsunga. W najgorszy możliwy sposób
Aktualizacja: 2026-02-16T14:59:51+01:00
14:06
Światłowód dla graczy. Jaki wybrać i ile to właściwie kosztuje?
Aktualizacja: 2026-02-16T14:06:49+01:00
13:39
YouTube dla bogaczy. Zapłać, żeby skomentować
Aktualizacja: 2026-02-16T13:39:42+01:00
13:05
Żabka ma nową usługę. Rozładowujący się telefon nie będzie problemem
Aktualizacja: 2026-02-16T13:05:18+01:00
12:52
Karty SIM wylatują z Europy. Ta decyzja Apple'a zmieni cały rynek
Aktualizacja: 2026-02-16T12:52:17+01:00
12:19
Narzekają, ale butelki oddają. Sklepy pokazują liczby - jest dobrze
Aktualizacja: 2026-02-16T12:19:33+01:00
11:59
F-35 można zhackować tak jak iPhone'a. Minister obrony zdradził sekret
Aktualizacja: 2026-02-16T11:59:02+01:00
11:42
Każą mu płacić za parking, mówi, że nie jest niewolnikiem. O co chodzi z tą wolnością?
Aktualizacja: 2026-02-16T11:42:01+01:00
10:19
Barack Obama rzucił bombę: "obcy są prawdziwi". Słynny fizyk uruchamia teleskopy
Aktualizacja: 2026-02-16T10:19:24+01:00
10:11
Polacy mają ogromne problemy z płaceniem. "Chwila i nie masz na rachunek"
Aktualizacja: 2026-02-16T10:11:00+01:00
8:48
Chcą uratować tunel pod Łodzią. "O krok od kompromitacji"
Aktualizacja: 2026-02-16T08:48:28+01:00
7:41
Nowa Siri jest głupia. Tak bardzo, że Apple ma kłopoty
Aktualizacja: 2026-02-16T07:41:35+01:00
7:00
Najtańszy laptop Apple'a. Ma procesor ze starego telefonu
Aktualizacja: 2026-02-16T07:00:00+01:00
6:17
Gala Thermomixa zamieniła się w nabożeństwo. "Prawie jak religia"
Aktualizacja: 2026-02-16T06:17:04+01:00
6:04
System kaucyjny ma problem z niektórymi butelkami. Rząd chce ubłagać Unię
Aktualizacja: 2026-02-16T06:04:04+01:00
6:03
W sklepie widziałem znak z przekreślonym telefonem. Radzę się przyzwyczajać
Aktualizacja: 2026-02-16T06:03:05+01:00
6:00
PKP chce otwierać... myjnie samochodowe. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2026-02-16T06:00:00+01:00
16:30
KSeF mniej uciążliwy. Wprowadzili świetne udogodnienie
Aktualizacja: 2026-02-15T16:30:00+01:00
16:20
"Nie potrafię powiedzieć, czy nasz chatbot ma świadomość czy nie". Przerażające
Aktualizacja: 2026-02-15T16:20:00+01:00
16:10
Okulary Facebooka rozpoznają cię w czasie rzeczywistym. Żegnamy anonimowość
Aktualizacja: 2026-02-15T16:10:00+01:00
16:00
Mieli się ustawić do końca życia, więc napadli na paczkomat. W środku niespodzianka
Aktualizacja: 2026-02-15T16:00:00+01:00
9:20
Hubble złapał coś pięknego, ale i mrocznego. To umierająca gwiazda
Aktualizacja: 2026-02-15T09:20:00+01:00
9:10
Coś ewidentnie nie pasuje w historii Europy. DNA zdradza okrutną prawdę
Aktualizacja: 2026-02-15T09:10:00+01:00
9:00
Pomogłem starszej pani przy butelkomacie. Rząd i sklepy powinny mi dziękować
Aktualizacja: 2026-02-15T09:00:00+01:00
8:20
Tani jak barszcz lokalizator z Action to hit. Działa z Androidem i iPhone'em
Aktualizacja: 2026-02-15T08:20:00+01:00
8:10
Coś jest nie tak z wiekiem galaktyk. Młody wszechświat ma starców
Aktualizacja: 2026-02-15T08:10:00+01:00
8:00
Radar zajrzał pod skorupę Wenus. Wyszła bardzo podejrzana struktura
Aktualizacja: 2026-02-15T08:00:00+01:00
7:20
Udają młodych pisarzy i produkują książki. Działają jak fabryka
Aktualizacja: 2026-02-15T07:20:00+01:00
7:10
Zaczęła się bitwa o Księżyc. To nie państwa rozdają tu karty
Aktualizacja: 2026-02-15T07:10:00+01:00
7:00
Polacy chcą zostać cyborgami. Jesteśmy gotowi na wszczepy
Aktualizacja: 2026-02-15T07:00:00+01:00
16:50
Uwolnili miasto od mięsa i benzyny. Uznali, że to propaganda
Aktualizacja: 2026-02-14T16:50:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA