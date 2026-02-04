REKLAMA
Mamy przełom w sprawie nowego Xboxa. Szefowa AMD wygadała się

Microsoft milczy o kolejnej generacji konsoli, ale jego kluczowy dostawca już nie. Szefowa AMD w rozmowie z akcjonariuszami wskazała wprost datę premiery następnej generacji Xboxa.

Malwina Kuśmierek
Co parę tygodni do mediów przedostaje się informacja o pracach Microsoft nad kolejnym Xboxem. Choć sam gigant z Redmond nabrał wody w usta i na pięcie odwrócił się, by ogołocić platformę z ostatnich ekskluzywnych tytułów, to rąbka tajemnicy uchyliła nam właśnie szefowa AMD – firmy, która od lat dostarcza podzespoły do konsoli.

Nowy Xbox już w 2027 roku? Szefowa AMD: "rozwój przebiega zgodnie z planem"

Podczas ostatniej telekonferencji AMD z jego akcjonariuszami, dyrektor generalna AMD Lisa Su, przyznała wprost, że "rozwój następnej generacji Xboxa z półautorskim układem SoC AMD przebiega zgodnie z planem, by wesprzeć premierę w 2027 roku". To krótkie zdanie wystarczyło, by branża gier znów zaczęła głośno mówić o możliwym terminie debiutu nowej generacji konsoli Microsoftu.

Warto podkreślić, że nie jest to oficjalne potwierdzenie daty premiery ze strony producenta konsoli. Sformułowanie użyte przez Su sugeruje raczej gotowość AMD do dostarczenia układów w takim horyzoncie czasowym, niż przesądzoną decyzję Microsoftu. Mimo to, jest to najmocniejsza jak dotąd wskazówka dotycząca tego kiedy moglibyśmy zobaczyć kolejnego Xboxa.

Informacja idzie w parze z poprzednimi doniesieniami wspominającymi 2027 jako planowany rok premiery kolejnej generacji konsoli. Co ciekawe, dokumenty sądowe dotyczące sprawy FTC kontra Microsoft z 2023 roku sugerowały raczej 2028 rok, jednak Microsoft w komunikacie dla mediów zaznaczył, że były to wewnętrzne i nieaktualne już plany.

Z nieoficjalnych przecieków wynika, że kolejna generacja Xboxa może być czymś więcej niż klasyczną konsolą. Microsoft od dawna mówi o "hybrydowej" platformie łączącej świat konsol i PC, a także o pełnej kompatybilności z dotychczasową biblioteką gier. AMD ma z kolei dostarczyć układ oparty na przyszłych architekturach CPU i GPU, co ma zapewnić poziom wydajności "klasy premium".

Na ten moment Microsoft nie komentuje słów Lisy Su. Jednak sam fakt, że taka deklaracja padła podczas oficjalnych wyników finansowych AMD, sprawia, że rok 2027 staje się najbardziej prawdopodobnym terminem, jaki mamy dziś na stole. Jeśli nic się nie zmieni, najbliższe miesiące powinny przynieść kolejne przecieki - a być może także pierwsze oficjalne zapowiedzi.

Malwina Kuśmierek
04.02.2026 08:58
Tagi: AMDKonsole do gierMicrosoftXbox
