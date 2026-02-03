REKLAMA
Switch dokonał niemożliwego. Przebił legendę i wciąż rośnie

Nintendo Switch oficjalnie przebił Nintendo DS. W kategorii handheldów nie ma już sobie równych w historii świata. Tylko jedna gamingowa platforma odniosła jeszcze większy sukces.

Maciej Gajewski
Switch rekordowa sprzedaż
Switch z wynikiem 155,37 mln sprzedanych egzemplarzy stał się najlepiej sprzedającą się konsolą w historii firmy. Tym samym zakończył trwającą ponad dwie dekady dominację Nintendo DS - urządzenia, które przez lata uchodziło za nie do pobicia. Podczas prezentacji wyników finansowych za trzeci kwartał roku obrachunkowego (do 31 grudnia 2025 r.) Nintendo ujawniło, że Switch przebił DS-a, który zatrzymał się na 154,02 mln sztuk.

Switch, nie chce umrzeć

Pierwszy Switch wciąż się sprzedaje. I to nie jako ciekawostka dla kolekcjonerów, ale jako realny produkt, który wciąż znajduje nabywców. W trzecim kwartale roku obrachunkowego (lipiec-wrzesień 2025) Nintendo sprzedało 3,25 mln egzemplarzy oryginalnego modelu. Jak na sprzęt, który zadebiutował w 2017 r. i doczekał się pełnoprawnego następcy, to wynik wręcz nieprzyzwoicie dobry.

Czytaj też:

Największą część sprzedaży generuje Switch OLED - model, który wprowadził 7‑calowy panel i poprawił ergonomię, nie zmieniając fundamentów konstrukcji. Standardowy Switch i Switch Lite również dokładają swoje cegiełki, ale to wariant OLED stał się ostatnim klasycznym Switchem, który gracze kupują, zanim Nintendo całkowicie przeniesie ciężar na Switcha 2.

Konsola zbliżająca się do dziewiątego roku życia wciąż sprzedaje się na poziomie, którego nie powstydziłyby się nowe platformy konkurencji.

Switch 2 - rekordy dopiero się zaczynają

Jeśli historia pierwszego Switcha była imponująca, to Switch 2 zapowiada się na coś jeszcze większego. Od premiery w czerwcu 2025 r. do końca grudnia konsola sprzedała się w 17,37 mln egzemplarzy. To czyni ją najszybciej sprzedającą się dedykowaną platformą wideo w historii Nintendo.

Dla porównania: 

  • pierwszy Switch w analogicznym okresie osiągnął 4,74 mln, 
  • PlayStation 5 - 7,8 mln, 
  • PlayStation 4 - 7,6 mln, 
  • Nintendo Wii - 5,8 mln. 

Switch 2 zostawia je wszystkie daleko w tyle.

Nintendo podniosło prognozę sprzedaży na rok obrachunkowy kończący się 31 marca 2026 z 15 do 19 mln sztuk. Patrząc na realne tempo sprzedaży, osiągnięcie tego celu wydaje się formalnością.

Gry, które napędzają sprzęt

Nintendo wie, że hardware bez software’u jest tylko pudełkiem z elektroniką. Dlatego Switch 2 od początku dostał katalog tytułów, który nie tylko wykorzystuje jego możliwości, ale też buduje to, co Nintendo potrafi najlepiej: długowieczne, evergreenowe marki.

Największym hitem jest Mario Kart World, który przekroczył 14 mln egzemplarzy - wynik, który większość gier osiąga dopiero po latach obecności na rynku. Pokémon Legends: Z‑A, Donkey Kong Bananza i Kirby Air Riders również radzą sobie świetnie, a część z tych tytułów trafia równolegle na pierwszego Switcha, podtrzymując jego żywotność.

Wyniki finansowe? Nintendo wchodzi na inny poziom

Wyniki finansowe za trzeci kwartał są dla Nintendo wręcz spektakularne. Firma zanotowała niemal podwojenie sprzedaży netto rok do roku, a zyski operacyjne i netto wzrosły odpowiednio o 21,3 proc. i 51,3 proc. To liczby, które w branży o tak dużej konkurencji i tak długich cyklach życia produktów zdarzają się niezwykle rzadko.

Warto zwrócić uwagę na rosnący udział dystrybucji cyfrowej - 282 mld jenów, wzrost o 14,7 proc. rok do roku. Nintendo wciąż sprzedaje ogromne ilości fizycznych kartridży, ale cyfrowa sprzedaż staje się coraz ważniejszym filarem biznesu.

Switch kontra PlayStation 2 - ostatnia prosta?

Skoro Switch przebił DS-a to naturalne pytanie brzmi: czy jest w stanie pokonać PlayStation 2, które z wynikiem około 160 mln egzemplarzy pozostaje najlepiej sprzedającą się konsolą w historii?

Brakuje mu już tylko 5,27 mln sztuk. To dystans, który w normalnych warunkach byłby do nadrobienia. Problem w tym, że sprzedaż pierwszego Switcha będzie teraz stopniowo wygaszana, a analitycy są sceptyczni. Jeśli Nintendo utrzyma produkcję jeszcze przez dwa lata i będzie sprzedawać około miliona sztuk rocznie to rekord PS2 może pozostać nieosiągalny.

Wszystko zależy od tego, jak długo firma będzie wspierać pierwszą generację. Historia pokazuje, że Nintendo potrafi zaskakiwać.

Maciej Gajewski
03.02.2026 19:43
Tagi: Konsole do gierNintendoNintendo Switch
