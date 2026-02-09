PlayStation 6 z pierwszymi konkretami. Dwie wiadomości - dobra i zła

Ładowanie...

Choć Sony dalekie jest od oficjalnej prezentacji PlayStation 6, głód informacji na temat nadchodzącej konsoli zaspokajają plotki i przecieki. Tym razem do internetu trafiła spora część specyfikacji, która napawa optymizmem - ale i lękiem o podbicie przez Sony ceny konsoli.

REKLAMA

PS6 może otrzymać aż 30 GB pamięci GDDR7

Według znanego leakera KeplerL2, który od lat publikuje wiarygodne informacje na temat planów Sony i AMD, PS6 ma zostać wyposażone w aż 30 GB pamięci GDDR7. Doniesienia te zostały opublikowane na forum NeoGAF przez samego informatora.

Jeśli przeciek okaże się prawdziwy, nowa konsola otrzyma konfigurację opartą na 10 modułach po 3 GB każdy, pracujących na 160-bitowej magistrali. Choć oznaczałoby to węższy interfejs niż 256 bitów znane z PS5, wyższa prędkość pamięci (32 Gb/s na kość) pozwoliłaby osiągnąć przepustowość na poziomie około 640 GB/s. To wyraźny skok względem 448 GB/s w PlayStation 5 oraz nawet więcej niż w PlayStation 5 Pro, które osiąga 576 GB/s.

Dla porównania: obecna generacja konsoli Sony oferuje 16 GB pamięci GDDR6. Przesiadka na 30 GB GDDR7 oznaczałaby niemal podwojenie pojemności oraz wyraźny wzrost przepustowości, co przełożyłoby się na większą swobodę w projektowaniu światów, lepszą jakość tekstur i bardziej zaawansowane efekty graficzne.

W sieci szybko pojawiły się jednak głosy, że tak duża ilość pamięci może znacząco wpłynąć na cenę urządzenia. Branża zmaga się obecnie z rosnącymi kosztami RAM-u i ograniczoną podażą, co według części komentujących mogłoby podnieść cenę konsoli nawet o równowartość około 100 dolarów. Sam KeplerL2 przyznaje, że koszt produkcji wzrośnie, ale jego zdaniem spoczęcie na laurach i wyposażenie PS6 w 20 GB pamięci byłoby niewystarczające dla platformy, która chce pozostać na rynku przez lata.

Równolegle z informacjami o pamięci pojawiają się spekulacje dotyczące reszty specyfikacji. Nieoficjalnie mówi się o procesorach opartych na architekturze AMD Zen 6 oraz układach graficznych bazujących na RDNA 5. Taki zestaw miałby przynieść wyraźny wzrost wydajności w rasteryzacji, znacznie lepszy ray tracing oraz wsparcie dla nowych technik rekonstrukcji obrazu, takich jak kolejne odsłony FSR.

Na razie wszystkie te informacje należy traktować wyłącznie jako plotki. Jeśli jednak kierunek obrany przez Sony faktycznie obejmuje 30 GB GDDR7 i przepustowość rzędu 640 GB/s, PlayStation 6 może stać się jedną z najbardziej ambitnych konsol w historii firmy - i zdecydowanie bestią na rynku. Na oficjalne potwierdzenie przyjdzie jednak poczekać, bo według obecnych spekulacji premiera PS6 może nastąpić dopiero w latach 2027-2028.

Więcej na temat Playstation 6:

REKLAMA

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 09.02.2026 07:48

Ładowanie...