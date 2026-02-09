REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

PlayStation 6 z pierwszymi konkretami. Dwie wiadomości - dobra i zła

PS6 ma oferować niemal dwukrotnie więcej pamięci niż PS5. Ta decyzja ma odbić się pozytywnie na wrażeniach graczy i możliwościach deweloperów, ale i boleśnie na portfelach osób zainteresowanych nową konsolą Sony.

Malwina Kuśmierek
Pierwsze konkrety o PS6. Duży skok w pamięci i grafice
REKLAMA

Choć Sony dalekie jest od oficjalnej prezentacji PlayStation 6, głód informacji na temat nadchodzącej konsoli zaspokajają plotki i przecieki. Tym razem do internetu trafiła spora część specyfikacji, która napawa optymizmem - ale i lękiem o podbicie przez Sony ceny konsoli.

REKLAMA

PS6 może otrzymać aż 30 GB pamięci GDDR7

Według znanego leakera KeplerL2, który od lat publikuje wiarygodne informacje na temat planów Sony i AMD, PS6 ma zostać wyposażone w aż 30 GB pamięci GDDR7. Doniesienia te zostały opublikowane na forum NeoGAF przez samego informatora.

Jeśli przeciek okaże się prawdziwy, nowa konsola otrzyma konfigurację opartą na 10 modułach po 3 GB każdy, pracujących na 160-bitowej magistrali. Choć oznaczałoby to węższy interfejs niż 256 bitów znane z PS5, wyższa prędkość pamięci (32 Gb/s na kość) pozwoliłaby osiągnąć przepustowość na poziomie około 640 GB/s. To wyraźny skok względem 448 GB/s w PlayStation 5 oraz nawet więcej niż w PlayStation 5 Pro, które osiąga 576 GB/s.

Dla porównania: obecna generacja konsoli Sony oferuje 16 GB pamięci GDDR6. Przesiadka na 30 GB GDDR7 oznaczałaby niemal podwojenie pojemności oraz wyraźny wzrost przepustowości, co przełożyłoby się na większą swobodę w projektowaniu światów, lepszą jakość tekstur i bardziej zaawansowane efekty graficzne.

W sieci szybko pojawiły się jednak głosy, że tak duża ilość pamięci może znacząco wpłynąć na cenę urządzenia. Branża zmaga się obecnie z rosnącymi kosztami RAM-u i ograniczoną podażą, co według części komentujących mogłoby podnieść cenę konsoli nawet o równowartość około 100 dolarów. Sam KeplerL2 przyznaje, że koszt produkcji wzrośnie, ale jego zdaniem spoczęcie na laurach i wyposażenie PS6 w 20 GB pamięci byłoby niewystarczające dla platformy, która chce pozostać na rynku przez lata.

Równolegle z informacjami o pamięci pojawiają się spekulacje dotyczące reszty specyfikacji. Nieoficjalnie mówi się o procesorach opartych na architekturze AMD Zen 6 oraz układach graficznych bazujących na RDNA 5. Taki zestaw miałby przynieść wyraźny wzrost wydajności w rasteryzacji, znacznie lepszy ray tracing oraz wsparcie dla nowych technik rekonstrukcji obrazu, takich jak kolejne odsłony FSR.

Na razie wszystkie te informacje należy traktować wyłącznie jako plotki. Jeśli jednak kierunek obrany przez Sony faktycznie obejmuje 30 GB GDDR7 i przepustowość rzędu 640 GB/s, PlayStation 6 może stać się jedną z najbardziej ambitnych konsol w historii firmy - i zdecydowanie bestią na rynku. Na oficjalne potwierdzenie przyjdzie jednak poczekać, bo według obecnych spekulacji premiera PS6 może nastąpić dopiero w latach 2027-2028.

Więcej na temat Playstation 6:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
09.02.2026 07:48
Tagi: Konsole do gierPlayStationSony
Najnowsze
7:01
Autopilot to Filipińczyk przed laptopem. Magia kończyła się na skrzyżowaniu 
Aktualizacja: 2026-02-09T07:01:25+01:00
6:26
Android obsłuży cudowny standard. Teraz pora na Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T06:26:20+01:00
6:25
Zagadkowy uskok tektoniczny w Polsce. Ziemia przesunęła całe bloki skał
Aktualizacja: 2026-02-09T06:25:01+01:00
6:23
LOT tańszy od Pendolino? Sprawdzam nową trasę nad morze
Aktualizacja: 2026-02-09T06:23:25+01:00
6:15
Mosty trafiły do wojska. Kontrakt robi wrażenie, także na prokuraturze
Aktualizacja: 2026-02-09T06:15:00+01:00
6:00
Wiemy, co się dzieje z psychiką astronautów. Wyniki zaskakują
Aktualizacja: 2026-02-09T06:00:00+01:00
16:20
Kasy samoobsługowe zabierają pracę. Są niepokojące dane
Aktualizacja: 2026-02-08T16:20:00+01:00
16:10
Fałszywa wizja przyszłości z PRL-u podbija internet. Chcemy wierzyć w niemożliwe
Aktualizacja: 2026-02-08T16:10:00+01:00
16:00
System kaucyjny zrobił z Polaków "śmieciarzy"? I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-02-08T16:00:00+01:00
8:30
Apple porzuca ważny projekt. Dla twojego dobra
Aktualizacja: 2026-02-08T08:30:00+01:00
8:15
Ostatni egzamin ludzkości. Boty padają na nim jak muchy
Aktualizacja: 2026-02-08T08:15:00+01:00
8:00
Dzieci spłodzone w kosmosie? "To będzie koszmar"
Aktualizacja: 2026-02-08T08:00:00+01:00
7:20
Microsoft od początku wiedział, że Surface to porażka. "Katastrofa na własne życzenie"
Aktualizacja: 2026-02-08T07:20:00+01:00
7:10
Takiego kosmosu jeszcze bogacze nam nie zabrali. Wystarczyło spojrzeć w niebo
Aktualizacja: 2026-02-08T07:10:00+01:00
7:00
Apple był z tyłu, a teraz jest na czele. Bo wszyscy zawracają
Aktualizacja: 2026-02-08T07:00:00+01:00
16:50
Telefon Trumpa istnieje. To dostaną klienci
Aktualizacja: 2026-02-07T16:50:00+01:00
16:40
Kraków ma nowego robota. Wjedzie prosto w płomienie
Aktualizacja: 2026-02-07T16:40:00+01:00
16:30
Nowość w Windowsie. Wywieziesz drukarkę do PSZOK-u
Aktualizacja: 2026-02-07T16:30:00+01:00
16:20
Ogromne zmiany w Game Pass. Nie, nie podwyżki
Aktualizacja: 2026-02-07T16:20:00+01:00
16:10
Europa króciutko z TikTokiem. Robimy to lepiej niż Amerykanie
Aktualizacja: 2026-02-07T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z kapitalną nowością. Będzie więcej... czytania
Aktualizacja: 2026-02-07T16:00:00+01:00
12:50
Takie gry to już przeszłość. Rekordowy wynik potwierdza
Aktualizacja: 2026-02-07T12:50:29+01:00
8:31
Szukali bąbli w kosmosie. Odkryli niewygodną prawdę o ciemnej materii
Aktualizacja: 2026-02-07T08:31:00+01:00
8:15
Superkomputery zmieniają świat po cichu. Ich moc trafia już do twojego domu
Aktualizacja: 2026-02-07T08:15:00+01:00
8:00
Awantura o benzynę bezołowiową miała sens. "Ostateczne potwierdzenie"
Aktualizacja: 2026-02-07T08:00:00+01:00
7:21
Dreame wjedzie do twojego domu na pełnej. I jeszcze podziękujesz
Aktualizacja: 2026-02-07T07:21:00+01:00
7:20
Zrobili serwis tylko dla botów. Teraz spiskują przeciwko nam
Aktualizacja: 2026-02-07T07:20:00+01:00
7:10
Zbudowałam klawiaturę od zera. Powiem ci, dlaczego ty też powinieneś
Aktualizacja: 2026-02-07T07:10:00+01:00
7:00
Źle pojmowaliśmy życie. Polowanie na obcych zaczyna mieć sens
Aktualizacja: 2026-02-07T07:00:00+01:00
22:08
Apple i Samsung mają problem. To Chińczycy 
Aktualizacja: 2026-02-06T22:08:18+01:00
21:13
Nie dostaniesz szybszego 5G. Nie jesteś gotowy
Aktualizacja: 2026-02-06T21:13:57+01:00
20:34
Zawiesili tabliczki z kodem. Powinny wisieć w każdym mieście
Aktualizacja: 2026-02-06T20:34:51+01:00
19:04
NVIDIA ulepszy ci kartę graficzną. Za darmo
Aktualizacja: 2026-02-06T19:04:24+01:00
18:32
Elon Musk będzie miał własną policję. A to nie koniec tego szaleństwa
Aktualizacja: 2026-02-06T18:32:39+01:00
17:32
Fax to moje ulubione zastosowanie AI. Zgadnij, z jakiego to kraju
Aktualizacja: 2026-02-06T17:32:32+01:00
17:06
Od dziś gorsza jakość Disney+. Gigant zapomniał opłacić patenty
Aktualizacja: 2026-02-06T17:06:05+01:00
16:29
Wielka pomyłka w centrum Drogi Mlecznej. "Tam wcale nie ma czarnej dziury"
Aktualizacja: 2026-02-06T16:29:08+01:00
15:56
Apple wygrał z Unią Europejską. Nie będzie musiał się dostosować
Aktualizacja: 2026-02-06T15:56:35+01:00
14:39
iPhone 18 Pro Max z potężną baterią. I tak powiesz, że Android lepszy
Aktualizacja: 2026-02-06T14:39:30+01:00
14:11
Widziałem w Polsce przyszłość telewizorów. Też możesz
Aktualizacja: 2026-02-06T14:11:30+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA