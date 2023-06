Prezes PlayStation mówi o PS6: nie damy nowej konsoli Activision jeśli Microsoft dopnie swego

Sony to wydawca MLB The Show - popularnej serii gier sportowych o baseballu na licencji Major League Baseball. Warunkiem Ligi do przedłużenia licencji Sony był debiut serii na konkurencyjnej konsoli Xbox. Twórcy PlayStation zgodzili się, a Microsoft dostarczył swoim rywalom devkity Xbox Series. Dzięki temu MLB The Show 21 było pierwszą odsłoną, która zadebiutowała nie tylko na PlayStation, ale również Xboksach. MLB The Show 22 i 23 pojawiło się także na Nintendo Switchu.