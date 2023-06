Nie, sąd USA nie zablokował przejęcia Activision przez Microsoft. On wręcz działa na korzyść Xboksa

Federalny sąd Stanów Zjednoczonych wniósł tymczasowy zakaz przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. To największa transakcja w historii branży gier, za którą Microsoft zapłacił rekordowe 69 miliardów dolarów. Decyzją sądu gigant z Redmond nie może sfinalizować przejęcia, co teoretycznie jest na rękę Sony - największemu rywalowi firmy w obszarze gier i konsol, który robi co może, by nie dopuścić do wchłonięcia wydawcy Diablo i Call of Duty.