Dyrektor Activision szydzi z Sony przy pomocy memów. Sama ma wiele za uszami

Warto dodać, że pani dyrektor w Activision Blizzard to nie jedyna osoba, która w zdecydowany i publiczny sposób odniosła się do działań Sony. Dzień wcześniej sam wiceprezes Microsoftu wystąpił na konferencji prasowej, apelując do Japończyków o podpisanie umowy dotyczącej Call of Duty, a także apelując do unijnych regulatorów, by ci nie blokowali przejęcia Activision Blizzard.