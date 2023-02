Microsoft w Brukseli: Sony podpisuj umowę, wszystkie nasze gry trafią do GeForce NOW

Microsoft zamknął jednak ten front, nawiązując z firmą Nvidia współpracę. Na jej mocy WSZYSTKIE gry Xbox działające na PC - a więc m.in. Halo, Gears of War, Forza Horizon czy Age of Empires - trafią do usługi GeForce NOW. Mają tam trafić również serie wydawcy Activision Blizzard, w tym Call of Duty. To samo, które niebawem zacznie pojawiać się na konsolach Nintendo, a mnie już szkoda producentów mających tworzyć te porty.