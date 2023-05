Microsoft coraz bliżej przejęcia Call of Duty i spółki. Jest ważna decyzja Unii Europejskiej

Wedle urzędników, nawet jeśli Microsoft po przejęciu wydawcy gier takich jak Call of Duty zdecydowałby się na nie wydawanie ich na sprzętach z rodziny PlayStation, to nie odbyłoby się to „ze znaczącą szkodą” dla rynku konsol do gier. Zidentyfikowano jednak potencjalne problemy na rynku gier w chmurze.