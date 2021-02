Po raz pierwszy w historii PlayStation wydaje grę na Xboxa

Szczerze jednak wątpię w komercyjny sukces tej gry w naszym kraju. MLB The Show 21 to symulator baseballu, a ta dyscyplina sportowa nie cieszy się w Polsce popularnością. Jednak nigdy wcześniej Sony nie wydało żadnej produkcji na konsole Xbox.

MLB The Show to gra od dekad wydawana i tworzona przez Sony Interactive Entertainment. Ta seria do tej pory była dostępna wyłącznie na konsole PlayStation, zachęcając fanów baseballu do kupienia właśnie tej konsoli, a nie jednego z produktów konkurencji. W tym roku to ma się zmienić.

Nowa odsłona wysoko ocenianej przez krytyków i fanów serii nie będzie już grą na wyłączność. Produkcja Sony Interactive Entertainment ma się pojawić na PlayStation 4, PlayStation 5, a także na konsole Xbox One i Xbox Series. Póki co nie wiadomo, czy doczekamy się też portu na PC i konsole Switch.

MLB The Show 21 – posiadacze konsol Xbox po raz pierwszy ujrzą logo PlayStation przy uruchamianiu gry.

To nie jest pierwsza gra na wyłączność dla PlayStation, która pojawi się również na innych platformach. Jako przykład warto tu wskazać chociażby świetne Horizon Zero Dawn od Sony, które pojawiło się również na platformę PC. Do tej pory jednak Sony szukało dodatkowego zarobku właśnie na komputerach osobistych – a nie na platformie bezpośredniej konkurencji.

Nie jest jasne, dlaczego Sony zdecydowało się na taki krok. Być może taki warunek postawiła firmie Major Baseball League, która w zamian za dalsze licencjonowanie znaków towarowych, lig i nazwisk, a także wizerunków zawodników zażądała zwiększenia dostępności gry na inne platformy. Może też Sony powoli dochodzi do wniosku, że ważniejsze jest zarabianie na grach i na usługach – czym kieruje się jego bezpośredni konkurent w formie Xboxa. Na razie możemy tylko spekulować.

Gra pojawi się w sprzedaży 20 kwietnia bieżącego roku.