Nintendo Switch 2 w cenie, jakiej zaraz nie zobaczysz. Kupuj, zanim podrożeje

Nintendo Switch 2 jest dostępne w świetnej cenie. Mówi się o nadchodzących podwyżkach w 2026 r., więc lepiej się pospieszyć, niż później żałować.

Albert Żurek
Najlepsze etui Nintendo Switch 2
Świat elektroniki użytkowej oszalał przez sytuację na rynku pamięci. Ta najprawdopodobniej dotknie również konsolę od Nintendo - najnowszy raport wskazuje, że warunki ekonomiczne zmuszą Japończyków do zakończenia ery dobrze wycenionych sprzętów. Nie chcę zapeszać, ale jest to bardzo prawdopodobne. 

Nintendo Switch 2 w świetnej promocji. 400 zł taniej

Ostatnio informowaliśmy o wyprzedaży Nintendo Switcha 2 w wersji z grą Mario Kart, którą wciąż można nabyć za 1999 zł. To nadal nie jest poziom ceny obowiązującej podczas zeszłorocznego Black Friday (1899 zł), ale tym razem jest do niego znacznie bliżej.

W sklepie Morele dostępne są bowiem dwie promocje. Pierwsza obejmuje konsolę w zestawie z Mario Kart World za 1979 zł z kodem GAME26 - sprzęt wystarczy dodać do koszyka, nie trzeba nawet nic wpisywać. Dostawa jest oczywiście darmowa. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Morele
Switch 2 bez gry - 1795 zł
Morele
Morele
Switch 2 z grą - 1979 zł
Morele

Druga, nawet lepsza oferta, obejmuje wyłącznie Nintendo Switch 2 w cenie 1795 zł z kodem GAME26. Standardowa cena za urządzenie to ok. 1859-1899 zł w zależności od sklepu, więc mówimy o różnicy na poziomie 100 zł.

Promocje idealnie zbiegają się z istną rewolucją w świecie konsol Nintendo - po raz pierwszy w grach na Switcha 2 wprowadzono wsparcie języka polskiego. W pierwszej kolejności objęto ono dwie produkcje: Donkey Kong Bananza oraz Mario Kart World. Niższe ceny powinniście docenić szczególnie teraz, gdy elektronika wyposażona w szybkie pamięci - Switch 2 oferuje 12 GB RAM LPDDR5X oraz 256 GB przestrzeni na dane - szybko drożeje.

Czytaj też:

Ceny Nintendo Switcha 2 w 2026 r. podobno wzrosną

Ostatnimi czasy do sieci wypłynął raport firmy Niko Partners, w którym analitycy z branży gier wideo uważają, że wszystko wskazuje na nadchodzące podwyżki Nintendo Switcha 2. Przypomnę, że sprzęt w wersji bez dodatkowej gry startował w cenie 2199 zł, co w porównaniu z obecnym poziomem 1795 zł stanowi różnicę na poziomie 400 zł.

Jest zatem naprawdę tanio. Wersja z Mario Kart na start była dostępna za 2399 zł, dziś można ją kupić za mniej niż 2000 zł - również ponad 400 zł taniej. Ceny ustalano jednak w czasach, gdy pamięci operacyjne i wewnętrzne NAND były naprawdę tanie. Dziś musimy mierzyć się z zupełnie inną rzeczywistością, gdzie 32 GB pamięci DDR5 kosztuje 2000 zł.

Dyrektor Nintendo uważa, że obecny rynek pamięci jest bardzo niestabilny. Obecna sytuacja nie wpływa na zyski - najprawdopodobniej ze względu na wieloletnie kontrakty i umy - lecz firma twierdzi, że musi uważnie monitorować sytuację. Na razie prezes firmy nie potwierdził ani nie zaprzeczył doniesieniom o podwyżkach cen, więc lepiej dmuchać na zimne i nie czekać, aż wszystko będzie wyjątkowo drogie.

Albert Żurek
22.01.2026 13:51
Tagi: Konsole do gierNintendoNintendo Switchpromocje
