Pomimo faktu, że Microsoft niejako wycofuje się z branży własnych konsol stacjonarnych, o czym świadczą m.in. braki w dostawach konsol, wydawanie gier na konsole konkurencji, czy „ciche premiery” w ramach abonamentu Game Pass, to xCloud jest swego rodzaju oczkiem w głowie giganta z Redmond. Dość powiedzieć, że do grania „na Xboxie” już niedługo wystarczy nam tylko kontroler, szybkie łącze internetowe i w miarę nowy telewizor z funkcją Smart TV.

Choć brzmi to jak marzenie, dla Microsoftu jest to ostatnia deska ratunku. Pod kątem sprzedaży już nie tylko Sony i Nintendo przeganiają Xboxa, ale robią to nawet chińskie konsole. Jasno wskazuje to, że bez rozsądnej usługi do rozgrywki w chmurze, amerykańska firma będzie mieć poważny problem.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Microsoft testował swoją usługę Xbox Cloud Gaming z reklamami, o czym pierwsze wzmianki pojawiły się jeszcze w październiku. Aktualnie dział oprogramowania Microsoftu przymierza się do publicznych testów w ramach programu Xbox Insiders, na co wskazują nowe ekrany ładowania w aplikacji Xbox.

Aktualizacja aplikacji Xbox zdradza rychłą premierę usługi

W weekend Microsoft zaktualizował swoją aplikację Xbox, a na wspomnianych ekranach ładowania widnieje informacja „1 godzina gry z reklamami na sesję”. Jest to zgodne z wcześniejszymi, wewnętrznymi testami, które ograniczały rozgrywkę do godzinnych sesji, w ramach maksymalnie pięciu godzin bezpłatnego dostępu miesięcznie.

Według najnowszych doniesień, przed każdą rozgrywką przyjdzie nam obejrzeć dwuminutowy blok reklamowy. Następnie rozpocznie się bezpłatny, streamowany dostęp do produkcji z katalogu Xbox za pośrednictwem xCloud. Trzeba przyznać, że w porównaniu do polskich standardów (że wspomnę tylko o reklamach na Polsacie czy Player.pl), dwie minuty za godzinę darmowej gry to naprawdę ciekawa opcja. Co ważne, darmowa wersja Xbox Cloud Gaming umożliwi streamowanie nie tylko posiadanych gier, lecz także opcję wypróbowania kwalifikujących się tytułów w ramach Free Play Days (ostatnio m.in. CoD: Black Ops 7 czy NBA 2K26). Ponadto możliwe będzie streamowanie gier z katalogu Xbox Retro Classics.

Microsoft oficjalnie potwierdził, że aktualnie testuje usługę z reklamami i w najbliższych tygodniach zostanie ona publicznie ogłoszona i poddana powszechnym testom. Oczywiście subskrybenci Xbox Game Pass mogą sprawdzić usługę już teraz. I jest to dobry moment, bo właśnie zapowiedziano nowości, które zostaną dodane do katalogu. Wśród nich moja ulubiona strzelanka z 2023 roku, czyli Warhammer 40k: Space Marine 2, a ponadto Death Straning czy Resident Evil Village.

Piotr Konopnicki 21.01.2026 16:17

