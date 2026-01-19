Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają

Ładowanie...

Najnowsza konsola Nintendo doczekała się sporej obniżki ceny, bowiem wersję z Mario Kart World przeceniono z regularnej ceny 2199 zł na 1999 zł. To obecnie jedna z najniższych cen za ten zestaw i to zarówno w sklepie internetowym, jak i stacjonarnie. Ponadto można ją obniżyć o dodatkowe 30 zł za rejestrację w programie lojalnościowym myMediaMarkt i wymianę bonusowych punktów na zniżkę.

Oprócz tego, cały czas obowiązuje promocja na gratisowe akcesorium Lexip do każdej konsoli Nintendo Switch 2 - do wyboru etui lub szkło ochronne na ekran, co sprawia, że oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna.

REKLAMA

SPRAWDŹ OFERTĘ Konsola NINTENDO Switch 2 Black + Mario Kart World Media Markt

Nintendo Switch 2 to druga generacja hybrydowej konsoli japońskiej firmy. W stosunku do pierwszej rewizji urządzenia wprowadzono kilka istotnych zmian, sprawiających że mobilne granie jest jeszcze przyjemniejsze. Zalicza się do nich m.in. ekran o odświeżaniu 120 Hz, Joy-Cony z magnetycznym mocowaniem i funkcją myszki czy większa wbudowana pamięć na gry.

Dla tych, którzy zdecydują się na zakup konsoli warto wspomnieć, że już teraz na Nintendo Switch 2 pojawiło się całkiem sporo ciekawych, wartych ogrania tytułów na wyłączność. Poza Mario Kart World z zestawu z konsolą, warto zwrócić uwagę na takie pozycje jak: Dokey Kong Bananza, Metroid Prime 4: Beyond, czy Kirby Air Riders.

Z ciekawych rzeczy odnośnie zakupów w sklepie MediaMarkt warto zwrócić uwagę, że każdy zarejestrowany na karcie klubu zakup otrzymujemy punkty, które możemy później wymieniać na wspomniane zniżki. Ponadto klubowicze mają m.in. przedłużony termin zwrotu towaru do 45 dni i paragony zapisane online.

MediaMarkt oferuje również pakiety ochronne dla urządzenia, w formie rozszerzenia gwarancji do trzech lat, a w przypadku droższego wariantu zabezpiecza sprzęt także od uszkodzeń mechanicznych (w tym z winy użytkownika, co wyróżnia sklep na tle konkurencji).

Przeczytaj więcej o Nintendo Switch 2 na łamach Spider'sWeb:

REKLAMA

REKLAMA

Piotr Konopnicki 19.01.2026 12:43

Ładowanie...