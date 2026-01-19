REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają

Jeżeli aktualnie szukacie konsoli Nintendo w sensownej cenie, świetnie się składa, bo w MediaMarkt pojawiła się naprawdę dobra oferta.

Piotr Konopnicki
Świetna cena za Nintendo Switch 2 w MediaMarkt
REKLAMA

Najnowsza konsola Nintendo doczekała się sporej obniżki ceny, bowiem wersję z Mario Kart World przeceniono z regularnej ceny 2199 zł na 1999 zł. To obecnie jedna z najniższych cen za ten zestaw i to zarówno w sklepie internetowym, jak i stacjonarnie. Ponadto można ją obniżyć o dodatkowe 30 zł za rejestrację w programie lojalnościowym myMediaMarkt i wymianę bonusowych punktów na zniżkę.

Oprócz tego, cały czas obowiązuje promocja na gratisowe akcesorium Lexip do każdej konsoli Nintendo Switch 2 - do wyboru etui lub szkło ochronne na ekran, co sprawia, że oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna.

REKLAMA
SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Konsola NINTENDO Switch 2 Black + Mario Kart World
Media Markt

Nintendo Switch 2 to druga generacja hybrydowej konsoli japońskiej firmy. W stosunku do pierwszej rewizji urządzenia wprowadzono kilka istotnych zmian, sprawiających że mobilne granie jest jeszcze przyjemniejsze. Zalicza się do nich m.in. ekran o odświeżaniu 120 Hz, Joy-Cony z magnetycznym mocowaniem i funkcją myszki czy większa wbudowana pamięć na gry.

Dla tych, którzy zdecydują się na zakup konsoli warto wspomnieć, że już teraz na Nintendo Switch 2 pojawiło się całkiem sporo ciekawych, wartych ogrania tytułów na wyłączność. Poza Mario Kart World z zestawu z konsolą, warto zwrócić uwagę na takie pozycje jak: Dokey Kong Bananza, Metroid Prime 4: Beyond, czy Kirby Air Riders.

Z ciekawych rzeczy odnośnie zakupów w sklepie MediaMarkt warto zwrócić uwagę, że każdy zarejestrowany na karcie klubu zakup otrzymujemy punkty, które możemy później wymieniać na wspomniane zniżki. Ponadto klubowicze mają m.in. przedłużony termin zwrotu towaru do 45 dni i paragony zapisane online.

MediaMarkt oferuje również pakiety ochronne dla urządzenia, w formie rozszerzenia gwarancji do trzech lat, a w przypadku droższego wariantu zabezpiecza sprzęt także od uszkodzeń mechanicznych (w tym z winy użytkownika, co wyróżnia sklep na tle konkurencji).

Przeczytaj więcej o Nintendo Switch 2 na łamach Spider'sWeb:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Piotr Konopnicki
19.01.2026 12:43
Tagi: MarioMediaMarktNintendo Switchpromocje
Najnowsze
12:43
Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają
Aktualizacja: 2026-01-19T12:43:58+01:00
12:04
Darmowa aplikacja nie wystarczy. Polskie Vasco udowadnia to w Las Vegas
Aktualizacja: 2026-01-19T12:04:22+01:00
11:40
Stworzyli wolframowy miecz dla naszych czołgów. Przebija pancerz jak masło
Aktualizacja: 2026-01-19T11:40:32+01:00
10:35
Łączność satelitarna w telefonach przestaje być ciekawostką. Wchodzi ulepszenie
Aktualizacja: 2026-01-19T10:35:21+01:00
9:55
Drugie metro w Polsce rusza na serio. Rząd obiecuje kasę
Aktualizacja: 2026-01-19T09:55:09+01:00
9:01
CES 2026 pokazał przyszłość – a mądre finansowanie otwiera do niej drzwi
Aktualizacja: 2026-01-19T09:01:54+01:00
8:54
Twórcy GTA VI dostali poruszającą prośbę. Trudno ją zignorować
Aktualizacja: 2026-01-19T08:54:36+01:00
8:26
Zamiast wiecznego plastiku - znikający materiał. Wymyślili coś genialnego
Aktualizacja: 2026-01-19T08:26:30+01:00
8:11
Gamingowe trendy 2026. Lepiej już było, mamy czas paradoksów
Aktualizacja: 2026-01-19T08:11:45+01:00
7:43
Nie, Galaxy S26 Ultra nie przejmie barw iPhone'a. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-01-19T07:43:25+01:00
6:40
PKP Intercity szykuje luksusy dla pasażerów. W szybkich pociągach będzie nowa klasa
Aktualizacja: 2026-01-19T06:40:00+01:00
6:20
Gmail pożegnał beztroski internet. Zapamiętajmy tę datę 
Aktualizacja: 2026-01-19T06:20:00+01:00
6:00
2016 to krzyk rozpaczy. Nie umiemy stworzyć lepszej przyszłości, ale udoskonalamy przeszłość
Aktualizacja: 2026-01-19T06:00:00+01:00
16:20
Znaleźli gorącą niespodziankę pod Podhalem. Mieszkańcy odczują zmianę
Aktualizacja: 2026-01-18T16:20:00+01:00
16:10
Gry na Xboxa za darmo coraz bliżej. Chyba podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-18T16:10:00+01:00
16:09
To może być przyszła polska superbroń. Młot na bunkry wszedł do służby
Aktualizacja: 2026-01-18T16:09:13+01:00
16:00
NASA za chwilę leci na Księżyc. Artemis II stoi już na wyrzutni
Aktualizacja: 2026-01-18T16:00:00+01:00
15:00
Odkryli tajemniczą kosmiczną nekropolię. Struktura z żelaza o niewyobrażalnej skali
Aktualizacja: 2026-01-18T15:00:36+01:00
11:15
Kometa 3I/Atlas i sygnał "Wow!". Czy obcy rozmawiają przez radio?
Aktualizacja: 2026-01-18T11:15:27+01:00
7:50
Fuzja jądrowa ma zasilić świat. Dlaczego wciąż jej nie okiełznaliśmy?
Aktualizacja: 2026-01-18T07:50:00+01:00
7:40
Aplikacja pyta czy jesteś martwy. To hit wśród żywych
Aktualizacja: 2026-01-18T07:40:00+01:00
7:30
Jak włączyć VPN w Windowsie? Poradnik
Aktualizacja: 2026-01-18T07:30:00+01:00
7:20
System, który obroni nie wojsko, a zwykłych ludzi. Drony się nie przebiją
Aktualizacja: 2026-01-18T07:20:00+01:00
7:10
Niewinny żart kolei wywołał wojnę. Ludzie, dajcie spokój
Aktualizacja: 2026-01-18T07:10:00+01:00
7:00
Prawie 400 km w godzinę i to pociągiem. Chcę to w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-18T07:00:00+01:00
16:50
Największa ofiara Microsoftu. Ten standard mógł zmienić rynek
Aktualizacja: 2026-01-17T16:50:00+01:00
16:40
Ryanair powiedział Muskowi "nie". "Skończony idiota"
Aktualizacja: 2026-01-17T16:40:00+01:00
16:30
ChatGPT z reklamami. Zapłacisz, a i tak będą
Aktualizacja: 2026-01-17T16:30:00+01:00
16:20
Telewizor na lata? Sprawdzili, czego unikać
Aktualizacja: 2026-01-17T16:20:00+01:00
16:10
Małżeństwa jednopłciowe? Ministerstwo cyfryzacji mówi, że jest gotowe
Aktualizacja: 2026-01-17T16:10:00+01:00
16:00
Chrome wreszcie gotowy na trendującą nowość. Będziesz zachwycony
Aktualizacja: 2026-01-17T16:00:00+01:00
10:16
3I/Atlas psuje podręczniki. To nie jest zwykła skała
Aktualizacja: 2026-01-17T10:16:01+01:00
7:50
Zamiast dusić procesory, będą wysyłać dane radiem. "Mózg będzie na zewnątrz"
Aktualizacja: 2026-01-17T07:50:00+01:00
7:40
Garmin Connect+ po 10 miesiącach. Tak to można
Aktualizacja: 2026-01-17T07:40:00+01:00
7:30
Połączą ziemski czas z księżycowym. Bez tego nie zawojują Srebrnego Globu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:30:00+01:00
7:20
Rozebrali rosyjski cud techniki. Z przodu liceum, w środku muzeum
Aktualizacja: 2026-01-17T07:20:00+01:00
7:10
Apple nie zrobił smart ekranu, więc zrobiłem go sam. Kosztował 80 zł
Aktualizacja: 2026-01-17T07:10:00+01:00
7:00
No i popsułem Facebooka. Nie popełnij mojego błędu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:00:00+01:00
20:16
Apple ulepszy wiadomości. Te wysyłane z Androida
Aktualizacja: 2026-01-16T20:16:46+01:00
19:03
Znaleźli nowy przełącznik energii. Brzmi jak czysta magia
Aktualizacja: 2026-01-16T19:03:01+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA