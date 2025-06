Nintendo Switch 2 bije rekordy. To już nie tylko konsola dla dzieci

Tymczasem Nintendo Switch 2 wykręcił bardzo podobne wyniki w ciągu czterech dni. Osobiście obstawiam, że w ciągu kilku następnych tygodni przebije wyniki PS5 i PS4. Można powiedzieć, że to zupełne inne kategorie sprzętów. Jest w tym trochę racji - mimo wszystko Switch 2 to konsola przenośna, a PS5 to urządzenie do gry wyłącznie w domu. Tyle że ceny obu urządzeń są bardzo zbliżone - Switch 2 kosztuje 2200 zł, a PS5 można kupić poniżej 2000 zł.