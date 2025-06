Kamera to najciekawsza nowość Nintendo Switch 2. Sprawdziłem, jak działa

Do kamery jest dodawany całkiem długi kabel USB-C/USB-C. Zdziwiło mnie to, bo porty w stacji telewizyjnej drugiego Switcha to dwa USB-A. Zajrzałem więc do instrukcji i zrozumiałem – Nintendo nie chce, aby kamerę łączyć ze stacją. Zamiast tego podłączamy ją bezpośrednio do konsoli, zadokowanej w tej stacji albo w trybie przenośnym.