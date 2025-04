Nintendo Switch 2: ograłem wszystkie najważniejsze gry – oto nasz ranking

Swojego czasu wbiłem ponad 20 godzin w ARMS, do tego regularnie gram w Fitness Boxing 3. Jednak to Drag x Drive sprawiło, że poczułem na następny dzień ramiona. Być może to efekt zaangażowania tej partii mięśni, której nie aktywuję podczas treningów, ale czuć zakwasy. Jazda wózkiem za piłką sprawia, że gracz CAŁY CZAS robi wypady rękoma do przodu. Nie w interwałach jak w Fitness Boxing, lecz nieustannie, goniąc za punktami.