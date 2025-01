Recenzja Donkey Kong Country Returns HD: Polacy odsmażyli kotlet Nintendo

Poziom trudności to jedna z głównych zalet Donkey Kong Country Returns HD. Są tu etapy, które przechodziłem kilka razy, nawet w trybie modern. Fantazyjne Super Mario Wonder to na tle tego Konga bezpieczny i spokojny spacerek. Już dawno żadna platformówka Nintendo nie wymagała ode mnie takiego skupienia. Są emocje, jest wyzwanie, jest frajda z dotarcia do końca poziomu.