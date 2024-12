Recenzja Fitness Boxing 3: pocę się przy Switchu, nie mogę zawieść trenera

Klasyczne ćwiczenia w FB3 polegają na utrzymaniu rytmu, dreptaniu ze stopy na stopę i ruszaniu rękoma. Ot, takie klasyczne kardio. Mitt Drills to z kolei tryb, w którym możemy się nieco bardziej wyżyć. Nasze trener zakłada pady do przyjmowania ciosów, a my okładamy go sekwencjami widocznymi na ekranie. Instruktor od czasu do czasu odwzajemnia się sierpowym, przed którym musimy się schylić. Gra pilnuje, czy pozycja Joy-Conów została obniżona.