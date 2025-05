Nintendo dobija polskich graczy. Czarny scenariusz Switcha 2 jest faktem

Weźmy Detektywa Pikachu. To niezła gra, która dla polskich kilkulatków może okazać się nie do ogarnięcia. Mamy tu bowiem do czynienia z masą tekstu w języku angielskim, w oparciu o który rozwiązujemy zagadki oraz przesuwamy do przodu fabułę. Przez brak wsparcia dla języka polskiego Detektyw Pikachu nie ma w Polsce większego sensu. Nintendo ogranicza w ten sposób bazę potencjalnych klientów, a to przecież właśnie z myślą o dzieciach powstaje wiele ich gier.