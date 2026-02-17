Msze w Watykanie jak Netflix. Skanujesz kod i wszystko rozumiesz
Watykan idzie z duchem czasu i wykorzystuje nowoczesne narzędzia, aby wierni z całego świata byli w stanie zrozumieć msze w bazylice św. Piotra.
Stolica Apostolska postanowiła wprowadzić tłumaczenie mszy świętych na żywo wspierane sztuczną inteligencją. Rozwiązanie będzie wymagać smartfona, na którym wierni odwiedzający witrynę zobaczą przetłumaczone słowa w swoim języku. System obecnie ma wspierać 60 języków z całego świata.
Watykan przetłumaczy msze w bazylice św. Piotra. Na żywo
Z okazji 400. rocznicy poświęcenia bazyliki św. Piotra postanowiono uruchomić system ułatwiający zrozumienie mszy. Narzędzie bazuje na sztucznej inteligencji, nazywa się Lara i zostało opracowane przez firmę specjalizującą się w rozwiązaniach językowych Translated. System domyślnie obsługuje ponad 200 języków, ale dla Watykanu wybrano tylko 60 - najprawdopodobniej tych najpopularniejszych.
Żaden z komunikatów nie obejmuje jednak dokładnej informacji o wspieranych językach. Dodam, że od ubiegłego roku j. polski jest jednym z siedmiu głównych języków komunikacji medialnej Watykanu, więc jest duża szansa, że tłumaczenie na żywo na mszach w bazylice św. Piotra będzie dostępne także po polsku. Sam system Lara jest w stanie obsłużyć j. polski.
Narzędzie zostanie wykorzystane podczas głównych uroczystości z okazji 400. rocznicy. Jak ma działać w praktyce? Uczestniczący w mszach będą mieli możliwość zeskanowania kodu QR na swoim telefonie. Następnie na urządzeniu mobilnym zostanie uruchomiona strona internetowa, na której należy wybrać docelowy język. Tłumaczenie ma być dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i dźwiękowej. System nie wymaga instalacji żadnej aplikacji.
Czytaj też:
Rozwiązanie zostało wprowadzone, aby za pomocą nowoczesnych technologii uczynić msze bardziej dostępnymi dla wiernych z całego świata. W bazylice św. Piotra są odprawiane głównie po łacinie i włosku. Zwiedzający mogli dotychczas skorzystać z audioprzewodników w wielu językach w celu zwiedzania bazyliki. Na mszach nie było takiej możliwości.
Bazylika Świętego Piotra od wieków gości wiernych z każdego narodu i języka – powiedział w oświadczeniu kardynał Mauro Gambetti, archiprezbiter Bazyliki Świętego Piotra i wikariusz generalny Państwa Watykańskiego.
Udostępniając narzędzie, które pomaga wielu ludziom zrozumieć słowa liturgii, chcemy służyć misji, która stanowi centrum Kościoła katolickiego, powszechnego z samego założenia – dodał Gambetti.
Watykan stosuje sztuczną inteligencję w celu ułatwiania życia wiernym. Podobny stosunek do technologii ma obecny papież Leon XIV, który uważa, że sztuczna inteligencja powinna przede wszystkim służyć człowiekowi, ale nie zastępować ludzi.