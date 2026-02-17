Logo
REKLAMA
Msze w Watykanie jak Netflix. Skanujesz kod i wszystko rozumiesz

Watykan idzie z duchem czasu i wykorzystuje nowoczesne narzędzia, aby wierni z całego świata byli w stanie zrozumieć msze w bazylice św. Piotra.

Albert Żurek
Papież Leon
Stolica Apostolska postanowiła wprowadzić tłumaczenie mszy świętych na żywo wspierane sztuczną inteligencją. Rozwiązanie będzie wymagać smartfona, na którym wierni odwiedzający witrynę zobaczą przetłumaczone słowa w swoim języku. System obecnie ma wspierać 60 języków z całego świata.

Watykan przetłumaczy msze w bazylice św. Piotra. Na żywo

Z okazji 400. rocznicy poświęcenia bazyliki św. Piotra postanowiono uruchomić system ułatwiający zrozumienie mszy. Narzędzie bazuje na sztucznej inteligencji, nazywa się Lara i zostało opracowane przez firmę specjalizującą się w rozwiązaniach językowych Translated. System domyślnie obsługuje ponad 200 języków, ale dla Watykanu wybrano tylko 60 - najprawdopodobniej tych najpopularniejszych.

Żaden z komunikatów nie obejmuje jednak dokładnej informacji o wspieranych językach. Dodam, że od ubiegłego roku j. polski jest jednym z siedmiu głównych języków komunikacji medialnej Watykanu, więc jest duża szansa, że tłumaczenie na żywo na mszach w bazylice św. Piotra będzie dostępne także po polsku. Sam system Lara jest w stanie obsłużyć j. polski. 

Narzędzie zostanie wykorzystane podczas głównych uroczystości z okazji 400. rocznicy. Jak ma działać w praktyce? Uczestniczący w mszach będą mieli możliwość zeskanowania kodu QR na swoim telefonie. Następnie na urządzeniu mobilnym zostanie uruchomiona strona internetowa, na której należy wybrać docelowy język. Tłumaczenie ma być dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i dźwiękowej. System nie wymaga instalacji żadnej aplikacji.

Rozwiązanie zostało wprowadzone, aby za pomocą nowoczesnych technologii uczynić msze bardziej dostępnymi dla wiernych z całego świata. W bazylice św. Piotra są odprawiane głównie po łacinie i włosku. Zwiedzający mogli dotychczas skorzystać z audioprzewodników w wielu językach w celu zwiedzania bazyliki. Na mszach nie było takiej możliwości.

Bazylika Świętego Piotra od wieków gości wiernych z każdego narodu i języka – powiedział w oświadczeniu kardynał Mauro Gambetti, archiprezbiter Bazyliki Świętego Piotra i wikariusz generalny Państwa Watykańskiego.

Udostępniając narzędzie, które pomaga wielu ludziom zrozumieć słowa liturgii, chcemy służyć misji, która stanowi centrum Kościoła katolickiego, powszechnego z samego założenia – dodał Gambetti.

Watykan stosuje sztuczną inteligencję w celu ułatwiania życia wiernym. Podobny stosunek do technologii ma obecny papież Leon XIV, który uważa, że sztuczna inteligencja powinna przede wszystkim służyć człowiekowi, ale nie zastępować ludzi.

Albert Żurek
17.02.2026 13:47
Tagi: Kościółkościół katolickiPapieżSztuczna inteligencja (AI)Watykan
